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Уникальный случай: в России младенец родился с Covid-19

18 мая 2020, 00:13

Женщина заболела во время беременности Ковид-19 и заразила своего малыша.

Младенец
Младенец родился с Ковид-19 в Северной Осетии / tsn.ua

Коронавирус быстрыми темпами вывел Россию в лидеры по количеству случаев заражения – за последнее сутки страна обогнала Испанию и начала дышать в спину фавориту COVID-19 - США, где заболели 1 507 000 человек.

Сегодня стало известно, что в российской Северной Осетии млденец уже родился с опаснім недугом. Как передает ТАСС со ссылкой на Минздрав республики, ребенок заразился COVID-19 от матери. Однако сейчас их состояние стабильное.

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"Женщина в ожидании ребенка заразилась коронавирусом, младенец родился с инфекцией. Сейчас они находятся уже дома, их состояние удовлетворительное, за ними наблюдают врачи", – сообщил источник.

Коронавирус в России

Напомним, ранее издание Financial Times сообщило, что Россия занизила смертность от коронавируса.

Издание провело собственный анализ, и пришло к выводу, что в России в апреле официально не учли 1 444 летальных исхода "сверх нормального уровня смертности".

Таким образом жертв коронавируса в России на 72% больше, чем указано в официальных данных.

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