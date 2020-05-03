Россия бьет рекорды по коронавирусу: Путин решился на отчаянный шаг

Путин пошел на радикальный шаг из-за коронавируса / Reuters

Коронавирус в России - Нацгвардия выпустила в небо вертолеты и беспилотники, чтобы усилить контроль за соблюдением карантина.

Такое кардинальное решение президента РФ Владимира Путина связано с тем, что 3 мая в России зафиксирован рекорд по количеству заражений коронавирусом, пишет Daily Mail.

По официальным данным, число смертей возросло на 58 до 1280. За последние 24 часа было зарегистрировано 10 633 новых случая заболевания, в результате чего общее число таких случаев достигло 134 687.

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В России сейчас регистрируется больше новых инфекций, чем в любой европейской стране. Власти опасаются, что теплая весенняя погода и череда праздников могут заставить людей массово покидать дома.

Более половины новых смертей были зафиксированы в Москве – около 34. Так, столица России превратилась в горячую точку распространения вируса. Как ранее заявил мер города Сергей Собянин, от СOVID-19 в Москве уже пострадало 2% населения.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что ситуация остается "очень сложной", в то время, как еще 200 тысяч человек находятся под медицинским наблюдением с подозрением на коронавирус.

Кроме того, представители министерства обороны признали, что вирус распространяется в армии, и в настоящее время более 2900 военнослужащих, включая кадетов и гражданских лиц, поражены.

Коронавирус в России

Напомним, ранее сообщалось, по состоянию на субботу, 2 мая, смертоносный китайский коронавирус в России пересек психологическую отметку – в стране заразились более 120 тысяч человек.

В РФ за сутки вирус в 83 регионах диагностировали у 9 тысяч 623 человек, и после этого общее количество инфицированных в 85 регионах составило 124 тысячи 54 человека.