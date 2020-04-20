"Два пика": экс-депутат Госдумы назвал условие краха России

России грозит крах из-за пика коронавируса и пика обнищания, предупредил Игорь Яковенко / Reuters

Экс-депутат Госдумы Российской Федерации, журналист Игорь Яковенко полагает, что, если в РФ совпадут во времени пик убийственного коронавируса и пик обнищания населения, то стране грозит крах.

В России впереди пик заболеваемости вирусом и пик обнищания, сейчас у 60-70% населения нет сбережений, рассказал бывший депутат в эфире Еспресо.TV.

По его словам, государство ждут очень тяжелые времена, и он не очень уверен, что оно сможет как-то сохраниться после всей этой истории с коронавирусом.

"Если пиковая точка этих процессов (коронавируса и обнищания – Ред.) будет разведена во времени, то Россия проскочит. Такой шанс есть", – сказал журналист.

Яковенко предупредил, что, если эти процессы совпадут во времени, то будут очень серьезные проблемы.

"…Потому что при всей покорности, при всей закукленности россиян, в ситуации, когда не на что будет кормить семьи, у людей просто исчезнет зомбированность телевизором, это совершенно очевидно, и уменьшится страх перед полицейским насилием", – объяснил собеседник.

Ранее бывший советник президента России Владимира Путина, экономист Андрей Илларионов говорил, что в РФ никто не представляет масштабов эпидемии коронавируса, а глава государства абсолютно проглядел пандемию.