Угрожал насилием: в России пьяный дебошир набросился на врачей

В России мужчина напал на бригаду скорой / Фонтанка

Коронавирус в России - пьяный мужчина в Санкт-Петербурге напал на бригаду скорой помощи, которая приехала к женщине с симптомами Ковид-19.

Агрессор сбил врача с ног, сорвал с него маску и порвал защитный костюм, сообщает Фонтанка. Инцидент произошел вечером 2 мая.

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Вразумить озверевшего жильца у медиков не вышло, крики и угрозы насилием врачу и женщине-фельдшеру вынудили их позвонить в полицию. Прибывшие на вызов полицейские утихомирили мужчину, но в борьбе с ними он поранил себе руку.

Позже выяснилось, что дебошира задержали на двое суток, его действия квалифицировали как хулиганство. Полиция также опубликовала видео задержания, на нем мужчина ведет себя агрессивно и неумело надевает выданную ему медицинскую маску.

Бригада "скорой", как сообщается, прибыла к 74-летней матери хулигана, поскольку у нее проявились симптомы коронавирусной инфекции.

Коронавирус в России

Напомним, ранее сообщалось, по состоянию на субботу, 2 мая, смертоносный китайский коронавирус в России пересек психологическую отметку – в стране заразились более 120 тысяч человек.

В РФ за сутки вирус в 83 регионах диагностировали у 9 тысяч 623 человек, и после этого общее количество инфицированных в 85 регионах составило 124 тысячи 54 человека.