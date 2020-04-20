Россияне сходят с ума и устраивают "голодные бунты"

Жители Владикавказа вышли на акцию протеста / Meduza

В России на сегодня было зафиксировано больше 47 тысяч инфицированных коронавирусом, а карантин продлили до 30 апреля. Из-за этого граждане вышли на акцию протеста против жёстких ограничений.

По данным "Новой газеты", 20 апреля в центре столицы Южной Осетии, города Владикавказ, собрались около пятисот человек, которые требовали от властей региона "разъяснить ситуацию" и поддержать столкнувшееся с материальными трудностями из-за пандемии население.

Как сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо", правоохранители уже задержали двух организаторов акции. Протестующие требуют отставки местное путинское правительство.

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Народный сход начали разгонять силовики. Задержаны минимум три человека.

Как сообщает телеграм-канал "Осетия", численность участников схода достигла 1500 человек. Бойцы ОМОНа оцепили здание правительства республики, глава региона Вячеслав Битаров вышел к протестующим. Битаров покинул площадь перед Домом правительства, глава местного МВД "потребовал убрать людей с площади".

Коронавирус в России

Ранее Главред писал, что за сутки в России зафиксированы 4785 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего новых инфицированных в Москве - 2649. В Подмосковье выявлены 428 новых эпизодов, в Санкт-Петербурге - 139.

Напомним, ранее сообщалось, в Российской Федерации самое страшное заключается в том, что никто не представляет масштабов эпидемии убийственного китайского коронавируса, из-за которого введена пандемия.