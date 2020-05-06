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В РФ рассказали, что творится с больным коронавирусом премьером Мишустиным

6 мая 2020, 09:42

Пресс-секретарь главы правительства РФ Борис Беляков озвучил информацию о больном коронавирусом Михаилом Мишустиным.

Мишустин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин / Reuters

Состояние здоровья российского премьера Михаила Мишустина, у которого ранее официально диагностировали китайский коронавирус Covid-19, остается нормальным.

Соответствующее заявление во вторник, 5 мая, сделал пресс-секретарь главы правительства РФ Борис Беляков, сообщает портал ТАСС.

"Михаил Владимирович продолжает находиться в одном из государственных медицинских учреждений под присмотром врачей. Самочувствие остается в целом нормальным. Лечение проходит планово, с использованием препаратов, рекомендуемых Минздравом пациентам для лечения данного заболевания", - заявил он.

Напомним, 30 апреля 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин сообщил президенту РФ Владимиру Путину о том, что заразился китайским коронавирусом. И.о. премьер-министра был назначен первый вице-премьер - Андрей Белоусов.

Позднее путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал "ерундой" циркулирующие слухи об отставке Мишустина по причине состояния его здоровья.


 

Михаил Мишустин новости России Владимир Путин китайский коронавирус
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