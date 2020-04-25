В РФ требовавший "отдать" Харьков и Одессу депутат подцепил коронавирус

Депутат Госдумы Леонид Калашников заразился коронавирусом / Москва 24

В России китайский коронавирус Covid-19 диагностировали у депутата Госдумы от КПРФ, главы парламентского комитета по делам СНГ Леонида Калашникова.

Более того, Калашникова пришлось госпитализировать — томография показала у коммуниста двустороннюю пневмонию."Я настоял на том, чтобы сделать томографию, и томография это выявила. Двустороннее воспаление легких. Вызванное, да, коронавирусом", — заявил он в комментарии ТАСС.

Ранее депутат Госдумы неоднократно призывал к прямому вооруженному вторжению в Украину и требовал "отдать" Москве Харьков и Одессу.

Сам Калашников предполагается, что его заразил коронавирусом собственный водитель.

К слову, лидер КПРФ Геннадий Зюганов после информации о заболевании нардепа сразу заявил - никаких массовых проверок среди членов фракции делать не станет.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Россия вышла на второе после США место по абсолютному (больше 6 тысяч за сутки) росту числа зараженных коронавирусом.