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Коронавирус остановлен: у Путина ошарашили заявлением

14 мая 2020, 19:30

В Роспотребнадзоре отметили, что им удалось остановить рост числа заболевших опасным недугом.

Коронавирус
В России считают, что им удалось "побороть" коронавирус / Reuters

Коронавирус в России - в то время, как в стране от Ковид-19 уже скончалось 2 212 человек, а по состоянию на четверг, 13 мая, был подтвержден 242 271 случай опасного недуга, в Роспотребнадзоре отметили, что им удалось остановить рост числа заболевших.

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Такое заявление сделала сегодня глава ведомства Анна Попова в интервью российскому телеканалу, фрагмент которого разместил в Instagram ведущий Павел Зарубин.

"Я бы здесь очень осторожно подошла к оценке. Я бы сказала, что мы остановили рост на сегодня. На сегодняшний, безусловно, да. 10 дней, уже 11 дней у нас нет дальнейшего прироста, прирост очень незначительный", - сказала Попова. 

Коронавирус в России

Как ранее писал Главред, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил об экстренной госпитализации с двусторонней пневмонией, которую спровоцировало инфицирование коронавирусом.

Также напомним, РФ входит в топ-3 стран, в которых зарегистрировано больше всего случаев заболевания.

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