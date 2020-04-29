"Язык бы вырвать": блогер разозлился на спикера Госдумы РФ из-за раздачи денег в США

Вячеслав Володин

Известный блогер Александр Сотник жестко прокомментировал заявление Володина, в котором политик назвал финансовую помощь от американских властей негативным явлением, фактически обвинив его во лжи и лицемерии.

"Этому Володину, кормящему граждан технической пальмой, язык бы вырвать за его враньё. Исключительной наглости утырок!" – написал журналист на своей странице в социальной сети Facebook.

Во вторник, 28 апреля, глава Госдумы России Вячеслав Володин в ходе видеоконференции с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной раскритиковал денежную помощь стран Запада своим гражданам.

По его мнению, Россия, в отличие от США, якобы оказывает помощь всем своим гражданам, а не только тем, у кого есть страховка.

"27 млн граждан Америки не имеют медицинской страховки. А для того чтобы подключиться к ИВЛ надо $72 тыс. А выдают им по $1000. Вот вам, пожалуйста, действие этой страны, которая фактически бросила 27 млн граждан один на один с этой проблемой. В нашей стране всем оказывается медицинская помощь. Мы этим отличаемся" – сказал Володин.

Тем временем Россия вышла уже на 8-е место по количеству заражений коронавирусной инфекцией в мире.

Ранее российский политик Леонид Гозман заявил, что российские власти не предпринимают эффективных мер в сфере социальной политики в условиях коронавирусной инфекции, что может повлечь за собой массовые протесты.