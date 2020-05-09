В Москве вспыхнула больница с зараженными коронавирусом, есть жертва

В Москве загорелась больница для пациентов в Ковид-19 / facebook.com/MNS.GOV.UA

Во время пандемии жуткого коронавируса, который ежедневно уносит человеческие жизни, на севере Москвы вспыхнула больница, предназначенная для пациентов с опасной хворью.

По информации Интерфакса, в МЧС России заявили об одной смерти во время пожара.

Уточняется, что очаг возгорания расположен на первом этаже шестиэтажного здания. По данным издания, загорелся корпус для лечения больных коронавирусом.

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Причиной пожара стало воспламенение личных вещей. Пожар ликвидирован в 21:03 по московскому времени.

Как ранее писал Главред, в городе Шарджа, крупнейшем мегаполисе Объединенных Арабских Эмиратов, 5 мая произошел масштабный пожар на десятом этаже 48-этажного жилого здания Abbco.

Также напомним, в городе Рубежном Луганской области загорелся грузовик логистической компании Новая почта. Одна из посылок, которые перевозила фура, загорелась, вследствие чего произошло возгорание грузового автомобиля.