Погибнут сотни тысяч: эксперт ошарашил прогнозом по коронавирусу в США

От коронавируса в США может умереть 200 тысяч человек / pixabay.com

В США по состоянию на 31 мая зафиксировано 105 550 смертей от опасного китайского коронавируса. В связи с этим известный украинский экономист и профессор Школы менеджмента им. Везерхеда при Университете Кейс Вестерн Резерв (США) Роман Шеремета рассказал об исследовании смертности от коронавируса.

По информации ученых, в Америке от коронавируса может умереть не больше, чем 200 тысяч человек.

"Еще в марте, когда ввели карантин, исследователи предположили число погибших от COVID-19 в США до конца года. Самые экстремальные модели предсказывали более миллиона случаев, но средний прогноз составил 195 тысяч. Много прогнозов было сделано на основании предположения, что мы не реализуем карантин. Мы уже прошли 100 тысяч смертей в США, и до конца 2020 года нам еще предстоит пройти долгий путь... По оценкам, пик пандемии в США пришелся на апрель и решение о снятии карантина было принято в то время, когда распространение вируса замедлилось. Может ли это быть, что ученые действительно правильно оценили пик пандемии и правительство отменило изоляцию в нужное время?", - говорится в сообщении Романа Шереметы.

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Кроме этого, эксперт подчеркнул, что борьба с коронавирусом еще не завершена:

"К сожалению, битва с COVID-19 еще не закончилась, но я уверен, что я не живу во времена СССР, где правительство полностью игнорировало предупреждения ученых и подверг опасности миллионы жизней во время катастрофы в Чернобыле".

Коронавирус в мире

Как ранее писал Главред, коронавирус в Бразилии набирает обороты - за сутки в стране зарегистрировали рекордные 33 274 случая заражения COVID-19. Об этом свидетельствуют данные бразильского Минздрава, опубликованные вечером 30 мая.

Отметим, за последние сутки в Украине зафиксировали +468 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в Украине скончались 708 человек с диагнозом COVID-19 – за последние сутки +12. Всего в Украине на 31 мая официально выявили 23 672 случая заражения коронавирусом.