УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

У помощника Трампа обнаружили опасный коронавирус

7 мая 2020, 21:29

Сегодня в СМИ появилась информация, что у правой руки президента США диагностировали Ковид-19.

Дональд Трамп
Помощник Трампа подхватил китайскую хворь - СМИ / Reuters

Коронавирус в США - сегодня стало известно о том, что опасный недуг диагностировали у одного из помощников президента Дональда Трампа.

Об этом пишет CNN, ссылаясь на заместителя пресс-секретаря Белого дома Хогана Гидли, который подтвердил им эту информацию. По его словам, заболевший – член ВМС США и является личным камердинером Трампа.

"Медицинское подразделение Белого дома недавно уведомило нас, что военнослужащий Соединенных Штатов, работающий в кампусе Белого дома, дал положительный результат на коронавирус", – заявил он.

Читайте такжеВторой Курт Волкер: чего ждать от нового посла США в Украине

Отмечается, что камердинеры являются служащими элитной воинской части и имеют очень близкий доступ к президенту и его семье. Например, они сопровождают их в поездках, несут ответственность за безопасность еды и напитков.

Также Гидли заявил, что президент и его окружение тут же прошли тесты на COVID-19 и они дали отрицательный результат. Однако, сама эта новость якобы опечалила Трампа.

Коронавирус в мире

Напомним, ранее ученые из Нидерландов подтвердили еще один способ передачи китайского коронавируса - фекально-оральным путем. Именно поэтому у 30% пациентов наблюдаются проблемы с желудочно-кишечным трактом. 

Также отметим, по наблюдениям врачей, переболевшие китайским коронавирусом мужчины в среднем могли бы прожить на тринадцать лет дольше, а женщины — на восемь. 

Дональд Трамп коронавирус в США
Сейчас вы просматриваете новость «У помощника Трампа обнаружили опасный коронавирус». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

22:08
Анестезиолог пояснил, как дети переносят коронавирус
22:05
В Еврокомисии пояснили, когда ЕС полностью откроет границы
21:47
Руперт Гринт из Гарри Поттера стал папой в первый раз
21:35
Сивохо призвал готовиться к уходу Путина с Донбасса Видео
21:33
Сериалы Падение Ордена и Синяя книга закрылись из-за коронавируса
21:29
У помощника Трампа обнаружили опасный коронавирус
21:08
Кокаїн - Жадан і Собаки выпустили новый трешовый клип об Украине Видео
20:57
"Положительная динамика": Аваков представил план снятия карантина
20:50
Кабмин ослабил карантин для магазинов в ТРЦ с 11 мая
20:31
Саакашвили получил высокую должность в Нацсовете по вопросам реформ
20:22
Взлет цен на электроэнергию в Украине: сколько теперь придется платить
20:18
Подсчитано, сколько нардепов переболело коронавирусом - список
19:54
В Черкассах запрещено ослаблять карантин с 11 мая
19:45
Ученые выяснили, в чем растущая опасность молока Видео
19:29
Попались на горячем: бойцы Нацгвардии поджигали траву под Киевом Видео
19:08
В Украине IKEA запустила сайт с товарами и ценами
19:07
Удавка на шее: МВФ резко изменил кредитную программу для Украины
19:03
Ревизор Карантин 4 выпуск смотреть онлайн 07-05-2020 Видео
19:00
"Ударит бумерангом": в ООН предупредили о последствиях пандемии
18:34
Ученые рассказали, чем опасно ожирение при коронавирусе
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять