У помощника Трампа обнаружили опасный коронавирус

Помощник Трампа подхватил китайскую хворь - СМИ / Reuters

Коронавирус в США - сегодня стало известно о том, что опасный недуг диагностировали у одного из помощников президента Дональда Трампа.

Об этом пишет CNN, ссылаясь на заместителя пресс-секретаря Белого дома Хогана Гидли, который подтвердил им эту информацию. По его словам, заболевший – член ВМС США и является личным камердинером Трампа.

"Медицинское подразделение Белого дома недавно уведомило нас, что военнослужащий Соединенных Штатов, работающий в кампусе Белого дома, дал положительный результат на коронавирус", – заявил он.

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Отмечается, что камердинеры являются служащими элитной воинской части и имеют очень близкий доступ к президенту и его семье. Например, они сопровождают их в поездках, несут ответственность за безопасность еды и напитков.

Также Гидли заявил, что президент и его окружение тут же прошли тесты на COVID-19 и они дали отрицательный результат. Однако, сама эта новость якобы опечалила Трампа.

Коронавирус в мире

Напомним, ранее ученые из Нидерландов подтвердили еще один способ передачи китайского коронавируса - фекально-оральным путем. Именно поэтому у 30% пациентов наблюдаются проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Также отметим, по наблюдениям врачей, переболевшие китайским коронавирусом мужчины в среднем могли бы прожить на тринадцать лет дольше, а женщины — на восемь.