Больницы переполнены: в США новый антирекорд по коронавирусу

Коронавирус в США установил новый антирекорд / Reuters

Коронавирус в мире продолжает распространяться - по состоянию на вечер, 12 июля, в США обнаружили рекордное количество новых случаев коронавируса в течение суток - 66 528.

Об этом сообщает Голос Америки.

"В США зафиксировали рекордное количество новых случаев заражения коронавирусом от начала пандемии в марте - 66 528. Сейчас количество инфицированных коронавирусом в США составляет примерно одну четверть от общего количества зараженных в мире 3,2 миллиона из 12,7 миллиона человек. Более 134 тыс. человек в США, инфицированных COVID-19, умерли", - говорится в сообщении.

Читайте такжеЧто снижает смертность от коронавируса: ответ ученых поразил многих

Больше всего люди заражаются в западных и южных штатах.

Из-за большого количества больных в штате Флорида около 40 больниц не имеют достаточно койко-мест в отделениях реанимации.

По данным университета Джонса Хопкинса, по крайней мере 33 штата сообщили об увеличении уровней заражения по сравнению с прошлой неделей. 14 штатов имеют стабильные показатели, а три штата сообщают о снижении количества заражений.

Перед этим рекордом в США по коронавирусу было заражение 63,2 тыс. человек.

Как писал Главред, по состоянию на воскресенье, 12 июля, в Украине зафиксированы 53 521 случай заражения китайским коронавирусом.