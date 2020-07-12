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Больницы переполнены: в США новый антирекорд по коронавирусу

В США зафиксировали рекордное количество новых случаев заражения коронавирусом от начала пандемии в марте - 66 528.

12 июля 2020, 22:29
коронавирус,вакцина
Коронавирус в США установил новый антирекорд / Reuters

Коронавирус в мире продолжает распространяться - по состоянию на вечер, 12 июля, в США обнаружили рекордное количество новых случаев коронавируса в течение суток - 66 528.

Об этом сообщает Голос Америки.

"В США зафиксировали рекордное количество новых случаев заражения коронавирусом от начала пандемии в марте - 66 528. Сейчас количество инфицированных коронавирусом в США составляет примерно одну четверть от общего количества зараженных в мире 3,2 миллиона из 12,7 миллиона человек. Более 134 тыс. человек в США, инфицированных COVID-19, умерли", - говорится в сообщении.

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Больше всего люди заражаются в западных и южных штатах.

Из-за большого количества больных в штате Флорида около 40 больниц не имеют достаточно койко-мест в отделениях реанимации.

По данным университета Джонса Хопкинса, по крайней мере 33 штата сообщили об увеличении уровней заражения по сравнению с прошлой неделей. 14 штатов имеют стабильные показатели, а три штата сообщают о снижении количества заражений.

Перед этим рекордом в США по коронавирусу было заражение 63,2 тыс. человек.

Как писал Главред, по состоянию на воскресенье, 12 июля, в Украине зафиксированы 53 521 случай заражения китайским коронавирусом.

коронавирус в США
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