В США разработали прибор для мгновенного выявления коронавируса

В США создали прибор для определения китайского вируса / Фото pixabay.com

Инженеры из Университета Джорджа Вашингтона в округе Колумбия создали прибор для почти мгновенного выявления у пациентов опасного коронавируса.

Об этом сообщает портал MedicalXpress.

Миниатюрный детектор обнаруживает как сам вирус, так и антитела к нему. Он собран из тончайших проводников и покрыт слоем золота. Распознавая различные вещества в газообразном состоянии, индикатор меняет цвет, а искусственный интеллект интерпретирует показания индикатора и сообщает, какое именно вещество находится в организме пациента.

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Для правильной работы устройства необходим реагент, восприимчивый к коронавирусу, а для анализа его показаний достаточно камеры и процессора обычного смартфона. Ученые полагают, что их изобретение позволит создавать облачные базы данных с зараженными коронавирусом, которые будут использовать специалисты-медики.

Как писал Главред, по состоянию на утро субботы, 25 июля, в стране зафиксировали 63 929 случаев заражения. За последние 24 часа в Украине китайский коронавирус выявили у +1106 человек. 1590 жителей Украины стали жертвами злой болезни, за сутки скончались +19 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Вылечились от коронавируса за сутки 611 человек, всего – 35 497.

Также отметим, главный санврач Виктор Ляшко назвал впервые ориентировочную стоимость вакцины от китайской заразы для украинцев.