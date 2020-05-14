Трамп неожиданно изменил прогноз по вакцине от COVID-19: новые сроки

Трамп удивил новыми сроками появления вакцины от коронавируса / Reuters

Коронавирус в мире - лидер американцев Дональд Трамп неожиданно изменил свой прогноз относительно сроков появления вакцины от коронавируса.

Как пишет CNBC, по его словам, вакцина от коронавируса будет готова к распространению до конца года, в сроки, которые некоторые ученые считают нереальными.

Коронавирус в США

Напомним, накануне американский президент отказался от своих обещаний, что вакцина от COVID-19 будет готова к концу 2020 года. Трамп подчеркнул, что уже не уверен в том, что разработку вакцины от коронавируса успеют завершить до конца 2020 года.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп рассказал, как можно убить китайский коронавирус всего лишь за одну минуту.

По словам главы Белого дома, Ковид боится воздействия прямого солнечного света. Трамп отметил, что об этом свидетельствует новое исследование Министерства внутренней безопасности США.

"При условии, что мы подвергаем тело мощному воздействию ультрафиолета или просто очень мощного света. Если вы можете доставить свет внутрь организма, через кожу или как-то еще, то это уничтожает его за минуту", – цитирует Трампа Politico.