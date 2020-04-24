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Со смаком хлебая: Трамп предложил лечить коронавирусом питьем чистящих средств

24 апреля 2020, 18:20

Дональд Трамп отличился очередным экспрессивным и эмоциональным заявлением в условиях пандемии китайского коронавируса.

Трамп
Президент США Дональд Трамп / Reuters

Президент США Дональд Трамп предложил всерьез изучить возможность приема дезинфицирующих средств людьми вовнутрь - как один из методов лечения китайского коронавируса Covid-19.

На пресс-конференции в Вашингтоне Уильям Брайан, директор отдела научных исследований в Министерстве внутренней безопасности США, заявил о том, что солнечный свет и дезинфицирующие средства (спирт и отбеливатели в первую очередь) быстро и эффективно уничтожают коронавирус на поверхностях, сообщает ВВС. 

Затем на трибуну поднялся Трамп и предложил протестировать нестандартную терапию - облучить внутренних органов больного светом либо ультрафиолетовыми лучами.

На этом президент США предположил, что победить вирус можно и с помощью инъекции дезинфицирующими средствами - к примеру, применяя их внутрь.

"Я не доктор. Но у меня все хорошо вот здесь", - сказал Трамп и показал себе на голову.

Такое заявление президента США употребление антисептика, изопропилового спирта или хлорного отбеливателя внутрь смертельно опасно для организма.

"Для легких ничего хуже, чем вдыхание хлорного отбеливателя, быть не может, - Дыхательные пути и легкие не выдержат воздействия дезинфицирующего средства даже в виде аэрозоля", - заявил журналистам врач-пульмонолог Джон Балмс.

Напомним, ранее на фоне пандемии коронавируса и усиленной борьбы США с COVID-19 глава Белого дома Дональд Трамп заявил о решении временно запретить иммиграцию в Штаты. С 21 апреля он временно отменил выдачу грин-карт, запретил выдавать рабочие визы, а также пускать в США в течение трех месяцев в страну соискателей, намеревавшихся их получить

китайский коронавирус Covid-19 дезинфекция Дональд Трамп новости США
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