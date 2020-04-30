"Покинет США и самоуничтожится": Трамп пустился в фантазии о коронавирусе

президент США Дональд Трамп / Reuters

Американский президент Дональд Трамп в очередной раз отличился экстравагантным заявлением по поводу пандемии китайского коронавируса Сovid-19.

В рамках своего традиционного брифинга в Белом доме он заявил о том, что американцам нужно просто переждать - "пока вирус уйдет и самоуничтожится".

"Нам надо подождать, пока вирус уйдет. Он уйдет, и мы вернемся к прежней жизни. [...] Он уйдет, покинет нас, уничтожится", - заявил он.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп рассказал, как можно убить новый тип коронавируса COVID-19 всего лишь за одну минуту - потому что, дескать, китайский вирус "боится" воздействия прямого солнечного света. Позднее глава Белого дома предложил всерьез изучить возможность приема дезинфицирующих средств людьми вовнутрь - как один из действенных методов лечения китайского коронавируса Covid-19.