В США создали уникальный тест на коронавирус - подробности

Американский тест может обнаружить Ковид-19 в течении суток / GettyImages

Коронавирус продолжает шагать по планете и забирать человеческие жизни. По состоянию на утро 2 мая в мире с начала пандемии коронавирусную болезнь Covid-19 зафиксировали у 3 401 394 инфицированных, из них 239 615 пациентов умерли, а 1 083 816 выздоровели.

Американским исследователям удалось сделать прорыв и создать уникальный новый тест на Ковид-19, который позволяет обнаруживать его уже через 24 часа после инфицирования - то есть тогда, когда у человека еще нет симптомов и за несколько дней до того, как тот сможет заразить других.

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"Ученые, работающие на американское военное ведомство, разработали новый тест на болезнь Covid-19, который потенциально способен определить носителей вируса, прежде чем они смогут распространять болезнь", - сказано в сообщении The Guardian.

Координаторы проекта уверены, что с помощью теста можно будет обнаружить уханьскую хворь уже через 24 часа после заражения человека - до появления первый симптомов.

В данный момент тест ожидает одобрения Управления США по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA). Отмечается, что решение регулятор может принять в течение ближайшей недели.

По оптимистичным оценкам ученых, участвовавших в проектах, производство тестов может начаться в США уже во второй половине мая при условии их одобрения, а в перспективе ежедневно можно будет проводить до миллиона тестов.

Коронавирус в США

Ранее Главред писал, что коронавирус в США поселился основательно и надолго – сверхдержава официально зарегистрировала 1 131 856 случаев заражения уханьской заразой. Кровожадный коронавирус 2020 убил в США рекордное число людей – 65 782.