Грандиозное открытие: ученые выяснили, чего "боится" коронавирус

Коронавирус "боится" ультрафиолета - исследование США / Фото pixabay.com

Ученые из США обнаружили разрушающее действие ультрафиолета на коронавирус.

Соответствующие исследования проводили сотрудники Национальной лаборатории инфекционных заболеваний (NIEDL) Бостонского университета и компании Signify, передает в среду, 29 июля, РИА Новости.

Отмечается, что в рамках исследования ученые провели эксперимент: они обрабатывали загрязненный вирусом материал различными дозами ультрафиолетового излучения. Затем они оценили скорость инактивации вируса.

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Выяснилось, что при дозировке ламп в пять миллиджоулей на квадратный сантиметр распространение SARS-CoV-2 снизилось на 99% за шесть секунд, а при воздействии ламп 22 мДж/см² коронавирус почти полностью уничтожается за 25 секунд.

Коронавирус в мире

Как писал Главред, согласно данным на среду, 29 июля, количество заразившихся коронавирусом во всем мире выросло еще на 257 тысяч прецедентов. Всего по всей планете COVID-19 болеют более 16,6 миллионов человек.

Также отметим, на европейском континенте фиксируют увеличение числа заражений COVID-19 среди молодежи. Во Всемирной организации здравоохранения полагают, что данный всплеск стал причиной роста уровня заболеваемости коронавирусом по всей Европе.