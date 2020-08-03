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В Турции бьют тревогу: коронавирус вновь набирает обороты

3 августа 2020, 23:29

В стране резко увеличилось число больных коронавирусом.

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В Турции увеличение количества заболевание коронавирусом / 1zoom.ru

В Турции наблюдается резкое увеличение случаев заражения коронавирусом. Это связано с недостаточными карантинными ограничениями на курортах и во время религиозных праздников.

Об этом заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа в Twitter.

По его словам, если ранее рост заболеваемости наблюдался в нескольких провинциальных регионах, то сейчас можно говорить о возобновлении распространения вируса на уровне страны.

"К сожалению, эпидемический фактор не был в достаточной степени учтен во время празднования Ураза-байрам, на курортах. Мы обеспокоены увеличением числа случаев, ранее ограниченных некоторыми провинциями, которые в ближайшие дни возникают по всей стране", - заявил министр.

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Турция обуздала коронавирус в конце апреля. Эпидситуация начала улучшаться, с мая страна вышла на плато.

Последнюю неделю турецкие власти регистрируют ежедневный незначительный рост новых больных COVID-19. За последние сутки было выявлено 995 случаев заражения.

Напомним, ранее ВОЗ продлила режим международной чрезвычайной ситуации до 1 ноября. Об этом сообщил комитет ВОЗ по ЧС по итогам совещания 1 августа.

Указано, что комитет "единогласно согласился, что пандемия все еще представляет собой чрезвычайную ситуацию для общественного здравоохранения, вызывающую международную озабоченность".

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