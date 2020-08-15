"Наплевали на предупреждение ВОЗ": в России начали выпускать вакцину от COVID-19

В России начали производить вакцину от коронавируса / Reuters

В Российской Федерации запустили в производство вакцину от китайского коронавируса COVID-19, которую разработал российский центр им. Н. Гамалеи.

Выпущена первая партия вакцины, сообщили в пресс-службе Минздрава РФ, пишет ТАСС.

"Произведена первая партия вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19…", – отметили в ведомстве.

Напомним, 11 августа в РФ была зарегистрирована вакцина от коронавируса, разработанная центром им. Н. Гамалеи. Вакцина стала первой зарегистрированной в мире. Планировалось, что первыми вакцину получат медработники и пожилые люди.

Во Всемирной организации здравоохранения отмечали, что в России не были проведены испытания, которые необходимы для определения безопасности и эффективности вакцины – центр Гамалеи не провел испытания третьей фазы. В ВОЗ предупреждали, что РФ не стоит отклоняться от обычных методов тестирования вакцины на предмет эффективности и безопасности.