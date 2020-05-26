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Эксперты объяснили, как вести себя на пляже, чтобы не подцепить коронавирус

26 мая 2020, 21:14

Специалисты советуют соблюдать дистанцию во время отдыха и купания.

пляж
Эксперты рассказали, как не подхватить коронавирус на пляже / Фото pixabay.com

Коронавирус и лето - пляжи в городах и на курортах уже вовсю готовятся к открытию туристического сезона, который в этом году омрачила пандемия ужасного коронавируса.

Как пишет Рамблер, специалисты поведали, как правильно соблюдать меры безопасности, чтобы не заразиться коронавирусом на пляже во время отдыха.

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Главным из них остается соблюдение дистанции между отдыхающими. Нельзя собираться толпами в одном месте. Лучше выбирать места подальше от других людей. Находясь в воде, тоже важно соблюдать дистанцию.

По словам врачей, безопаснее гулять по пляжу, а не лежать на солнце. Если человек долго находится на одном месте, риск заразиться больше.

Коронавирус в мире

Напомним, ранее в ВОЗ опровергли передачу коронавируса фекально-оральным путем.

Как сообщал Главред, ученые из китайского города Ухань, который был очагом распространения COVID-19, выяснили, что коронавирус может распространяться по всем этажам медучереждения – он переносится на обуви медицинского персонала.

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