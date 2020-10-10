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"Котел взорвется": эксперт назвал условие развала России из-за Путина

10 октября 2020, 05:02

Украине невыгоден распад России – однако такой сценарий вполне возможен, причем в обозримом будущем.

Распад России из-за Путина - почему этого боится весь мир
Распад России из-за Путина: почему этого боится весь мир / epochtimes.ru

Развал России более чем вероятен, причем из-за последствий правления президента Владимира Путина. Однако такой сценарий крайне не выгоден остальным странам, тем более – соседней Украине, пояснил экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.

"…Украина не должна быть заинтересована в том, чтобы получить на своей границе вместо одной ядерной державы непонятно сколько образований, которые не известно, как будут управляться и кем. Да и весь мир этого не хочет", – рассказал он во время чата на Главреде.

При этом эксперт отметил, что есть очевидные регионы РФ с сепаратистскими настроениями: например, Татарстан, да и часть кавказских народов смотрит "на сторону".

Читайте такжеСША уже безнадёжны, их распад неизбежен"Однако Российская Федерация может начать разваливаться, если этот процесс начнется с "верхов". Советский Союз распался не в результате национально-освободительного движения. Ведь в той же Украине, за исключением небольшой кучки диссидентов, никто не помышлял об отделении от СССР – это были люди на западе Украины, но не большинство. Тогда "сверху" сказали, что "можно", и резко отпустили поводья, прежде всего, в отношении региональных руководителей КПСС. Именно они, а не оппозиционеры-диссиденты, и стали тянуть одеяло на себя – забирать суверенитет, а потом пытаться с этим процессом совладать. Так же может быть и в России", – рассказал Пономарев.

По его словам, катализатором развала России может послужить политика Путина.

"Не думаю, что распад может произойти при Путине. Но Путин может довести ситуацию до того, что весь этот котел взорвется. Тогда случайные люди окажутся у руля в центре. И в такой ситуации какие-то региональные лидеры, безусловно, захотят использовать возможность, чтобы дернуть "одеяло" в свою сторону. Это вполне возможный сценарий", – констатировал политик.

Причем он подчеркнул, что "такой сценарий не является невероятным".

"…предсказывать уверенно, что в результате революционных событий произойдет распад Российской Федерации, невозможно. Можно только констатировать, что такой сценарий не является невероятным", – резюмировал Пономарев.

Распад России: прогнозы экспертов

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