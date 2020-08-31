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Коварный план Лукашенко: эксперт объяснил, как в Беларуси задушат протесты

31 августа 2020, 06:29

Коктейля Молотова, брошенного в толпу, будет достаточно, считает Александр Сушко.

Лукашенко
Александр Лукашенко / Reuters

Эксперт-международник Александр Сушко рассказал о том, как режим Александра Лукашенко может попытаться нейтрализовать протестные акции оппозиции.

Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, спецслужбы Беларуси могут устроить провокацию во время протестов.

"Очень легко сделать провокацию. Достаточно бутылку с коктейлем Молотова кинуть в толпу или из толпы, это дело техники. Организовать такую вещь для белорусских спецслужб несложно. Не было такой команды. Предыдущие две недели основная ставка на то, что акции выдохнутся, силовой сценарий работал в первые дни, он не сработал, поэтому сделали шаг назад, рассчитывая, что начнутся конфликты в самой оппозиции", — не исключил эксперт.

Он также уверен, что Лукашенко понимает, в какой момент нужно спровоцировать толпу, для того чтобы "закрутить гайки".

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"Лукашенко диктатор, но не идиот, он понимает, как действовать в ситуации, чтобы спровоцировать ту сторону, дать повод для того, чтобы либо применить силу, либо чтобы протесты сошли на нет. Лукашенко в некоторых ситуациях ведет себя мудрее, чем Янукович", — добавил Сушко.

Напомним, в Беларуси продолжаются массовые акции протеста.

В Минске тысячи демонстрантов пришли к резиденции президента Александра Лукашенко, куда перебросили бронетехнику.

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