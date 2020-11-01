"Ковидные пальцы": назван еще один опасный симптом китайского вируса

Обнаружен новый симптом коронавируса / УНИАН

Ученые определили еще один новый симптом опасного коронавируса, который появляется у пациентов через четыре недели после заражения. Этои симптом назвали "ковидными пальцами" - внешне конечности пациента как будто обмороженные. Неприятные ощущения и покраснения исчезают самостоятельно через пару недель.

О результатах исследования Международной лиги дерматологических сообществ и Американской академии дерматологии сообщает The Telegraph.

"Ковидные пальцы" встречаются как у пациентов с тяжелой формой коронавируса, так и у людей с бессимптомным протеканием заболевания. Речь идет как о молодых, так и пожилых людях. У детей этот симптом проявляется также.

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Вначале у заболевших СOVID-19 начинается воспаление пальцев ног, они краснеют и опухают, потом становятся фиолетовыми. В среднем такие симптомы наблюдаются около 15 дней. Но были случаи, когда они сохранялись и более 150 дней.

Дерматологи продолжают изучать этот необычный симптом. Чаще у пациентов опухают пальцы ног, но случается такое и с руками.

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