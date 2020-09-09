"Крах Беларуси и России": спикер Путина ответил на заявление Лукашенко

У Владимира Путина ответили на заявление Александра Лукашенко относительно судьбы РФ и Беларуси / Reuters

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал слова белорусского лидера Александра Лукашенко относительно угрозы краха РФ в случае "гибели" Беларуси.

Спикер главы России не считает, что в случае краха Беларуси такая же участь ждет российское государство, cообщает Интерфакс.

По мнению Пескова, неверно проводить параллели между ситуациями в РФ и Беларуси, поскольку страны, в частности, имеют разную политическую культуру.

"Я бы здесь не согласился с какими-то параллелями… У нас иная политическая культура, у нас иной политический ландшафт, иные политические тенденции", – заявил пресс-секретарь.