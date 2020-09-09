"Крах Беларуси и России": спикер Путина ответил на заявление Лукашенко

Проводить параллели между ситуациями в российском и белорусском государствах неверно, утверждает спикер президента РФ.
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал слова белорусского лидера Александра Лукашенко относительно угрозы краха РФ в случае "гибели" Беларуси.
Спикер главы России не считает, что в случае краха Беларуси такая же участь ждет российское государство, cообщает Интерфакс.
По мнению Пескова, неверно проводить параллели между ситуациями в РФ и Беларуси, поскольку страны, в частности, имеют разную политическую культуру.
"Я бы здесь не согласился с какими-то параллелями… У нас иная политическая культура, у нас иной политический ландшафт, иные политические тенденции", – заявил пресс-секретарь.
- Ранее Александр Лукашенко сказал, что если сегодня Беларусь рухнет, то следующей будет Россия.
- Белорусский лидер говорил, что с подобной ситуацией, как в Беларуси, РФ не справится.
- Напомним, в Беларуси после выборов президента начались массовые акции протеста. Белорусская оппозиция и ее сторонники не согласны с результатами выборов, согласно которым Лукашенко безоговорочно лидирует, и требуют перемен. Ряд стран мира не признали белорусские выборы.
Автор: Екатерина Присяжнюк