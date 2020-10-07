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"Кратеры только останутся": в РФ выгорают два села из-за взрывов на складе боеприпасов

7 октября 2020, 16:18

В радиусе 50 километров от места происшествия объявлена эвакуация.

Видео Взрывы в Шелемишево заполонили соцсети
Видео Взрывы в Шелемишево заполонили соцсети / Скрин с видео

Взрывы на складе боеприпасов в селе Шелемишево в Скопинском районе Рязанской области вынудили власти эвакуировать ближайшие поселки. Детонировать боеприпасы начали после пожара, что случился на складе в среду, 7 октября.

Сейчас там эвакуируют соседние деревни в радиусе 50 километров.

Как сообщают российские телеграм-каналы Mash и Life, местную воинскую часть ликвидировали, а снаряды – списали. Однако это не помешало случиться трагедии.Читайте такжеВ центре Киева прогремел взрыв у здания ВАКС: последствия и возможная причина

Пожар в Шелемишево – что случилось

По предварительно версии Минобороны РФ, причиной пожара стало горение травы. С травы огонь и перекинулся на склады.

При этом Минобороны заверили, что угрозы ближайшим селам и деревням нет, а огонь уже тушат. Для тушения намерены привлечь армейские вертолеты Ми-8, самолет Ил-76 и пожарные танки.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Тем временем, местные телеграм-каналы пишут, что огонь перекинулся на деревню Кузьминка-2.

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Взрывы в Шелемишево: что рассказывают очевидцы

Взрывы слышны беспрерывно. По форме они напоминают "ядерный гриб", а густым сизым дымом заволокло уже всю округу.

Эвакуируют уже 10 населенных пунктов. Движение машин по федеральной трассе Р-22 "Каспий" перекрыто.

"Шелемишево уже совсем походу нет. И Желтухино тоже… Одни кратеры тут останутся", – рассказывают на видео с места событий люди.

По их словам, "взрывается всё!" Например, в городе Ряжске (который находится в 14 км от складов) из-за взрывов дребезжат окна и трясутся стены. Осколками боеприпасов повреждены несколько десятков жилых домов.

Взрывы на складах: что горело ранее

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