"Кратеры только останутся": в РФ выгорают два села из-за взрывов на складе боеприпасов

В радиусе 50 километров от места происшествия объявлена эвакуация.
Взрывы на складе боеприпасов в селе Шелемишево в Скопинском районе Рязанской области вынудили власти эвакуировать ближайшие поселки. Детонировать боеприпасы начали после пожара, что случился на складе в среду, 7 октября.
Сейчас там эвакуируют соседние деревни в радиусе 50 километров.
Как сообщают российские телеграм-каналы Mash и Life, местную воинскую часть ликвидировали, а снаряды – списали. Однако это не помешало случиться трагедии.Читайте такжеВ центре Киева прогремел взрыв у здания ВАКС: последствия и возможная причина
Пожар в Шелемишево – что случилось
По предварительно версии Минобороны РФ, причиной пожара стало горение травы. С травы огонь и перекинулся на склады.
При этом Минобороны заверили, что угрозы ближайшим селам и деревням нет, а огонь уже тушат. Для тушения намерены привлечь армейские вертолеты Ми-8, самолет Ил-76 и пожарные танки.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Тем временем, местные телеграм-каналы пишут, что огонь перекинулся на деревню Кузьминка-2.
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Взрывы в Шелемишево: что рассказывают очевидцы
Взрывы слышны беспрерывно. По форме они напоминают "ядерный гриб", а густым сизым дымом заволокло уже всю округу.
Эвакуируют уже 10 населенных пунктов. Движение машин по федеральной трассе Р-22 "Каспий" перекрыто.
"Шелемишево уже совсем походу нет. И Желтухино тоже… Одни кратеры тут останутся", – рассказывают на видео с места событий люди.
По их словам, "взрывается всё!" Например, в городе Ряжске (который находится в 14 км от складов) из-за взрывов дребезжат окна и трясутся стены. Осколками боеприпасов повреждены несколько десятков жилых домов.
Взрывы на складах: что горело ранее
- 5 августа 2019 произошел пожар в воинской части РФ: тогда тоже гремели взрывы на складе с боеприпасами. Инцидент произошел в районе одной из деревень Красноярского края, была эвакуация населения.
- 9 октября 2018 возле поселка Дружба на Черниговщине произошел взрыв на технической территории 6 военного арсенала Минобороны, были эвакуированы тысячи людей. В радиусе 30 километров от места происшествия закрыли воздушное пространство, приостановливалось движение железнодорожного и автомобильного транспорта.
- Позже военный прокурор центрального региона Украины Григорий Рябенко сказал, что взрыв на арсенале под Ичней произошел в результате диверсии — злоумышленниками заложили взрывчатку.
- В ночь на 23 марта 2017 года в Балаклее Харьковской области начались взрывы и пожар на складе боеприпасов, в результате инцидента погибла женщина. Возгорание ликвидировали 24 числа, Служба безопасности Украины считает произошедшее диверсией.