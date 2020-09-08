Кравцов и Родненков приехали в Украину - посольство

Марию Колесникову задержали пограничники.
Белорусские оппозиционеры Иван Кравцов и Антон Родненков на данный момент находятся в Украине.
Об этом сообщили в посольстве Украины в Беларуси, передает Telegram-канал Радио Свобода.
В свою очередь, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский заявил, что Марию Колесникову задержали пограничники. По его словам, на данный момент дается правовая оценка ситуации.
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Ранее белорусские СМИ сообщали, что участники Координационного совета оппозиции Беларуси Антон Родненков и Иван Кравцов выехали на территорию Украины. Вместе с ними пыталась уехать Мария Колесникова, однако ее задержали на границе.
В Сети опубликовали и видео "прорыва" белорусских оппозиционеров через границу, хотя на кадрах не видно ни Колесниковой, ни ее коллег.
- 7 сентября стало известно, что Марию Колесникову похитили в центре Минска. Неизвестные посадили политика в микроавтобус и уехали. Колесникова не выходила на связь.
- Силовые структуры Беларуси не подтверждают факт задержания Колесниковой и ведут розыск оппозиционера.
- Позже было опубликовано видео похищения Марии Колесниковой.