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Кравцов и Родненков приехали в Украину - посольство

8 сентября 2020, 10:02

Марию Колесникову задержали пограничники.

Мария Колесникова
Колесникову задержали на границе с Украиной

Белорусские оппозиционеры Иван Кравцов и Антон Родненков на данный момент находятся в Украине.

Об этом сообщили в посольстве Украины в Беларуси, передает Telegram-канал Радио Свобода.

В свою очередь, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский заявил, что Марию Колесникову задержали пограничники. По его словам, на данный момент дается правовая оценка ситуации.

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Ранее белорусские СМИ сообщали, что участники Координационного совета оппозиции Беларуси Антон Родненков и Иван Кравцов выехали на территорию Украины. Вместе с ними пыталась уехать Мария Колесникова, однако ее задержали на границе.

В Сети опубликовали и видео "прорыва" белорусских оппозиционеров через границу, хотя на кадрах не видно ни Колесниковой, ни ее коллег.

Напомним:
новости Беларуси Мария Колесникова граница
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