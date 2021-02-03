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Кремль подтвердил поставку российской вакцины от коронавируса на Донбасс

3 февраля 2021, 13:59
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По словам Пескова, жители Донбасса нуждаются в вакцине от коронавируса, и Россия им поможет ее получить.

Дмитрий Пеков
Дмитрий Песков подтвердил поставку российской вакцины от коронавируса на Донбасс / УНИАН

Россия поставит вакцину от коронавируса на Донбасс, поскольку этого больше никто не сделает, заявил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков.

"Я насколько понимаю, туда тоже будут поставки. Я не знаю точно, когда, наверное, лучше это просить в правительстве. Но, безусловно, там люди тоже нуждаются в вакцине, и если не мы, то никто ее туда не поставит", - заявил Песков, его цитирует РИА Новости.

Отметим, Минздрав России уже зарегистрировал две вакцины - вакцина для профилактики COVID-19, созданная Центром имени Гамалеи, - Спутник V, а также разработка центра Вектор Роспотребнадзора, вакцина ЭпиВакКорона.

Поставка российской вакцины в ОРДЛО – о чем сообщалось ранее:

  • Представитель боевиков "ЛНР" Родион Мирошник 29 января в своем Telegram-канале заявил, что уже на выходных отдельные районы Луганской области должны получить первую пробную партию российской вакцины от COVID-19. По его словам, отдельные категории населения планируют вакцинировать уже со следующей недели.
  • Предполагалось, что в "ДНР" якобы должны получить 80 тысяч доз вакцины, а в "ЛНР" – 65 тысяч.
  • По информации российских СМИ, вакцину Спутник V 30 января якобы привезли на оккупированные районы Донецкой области. Вакцинацию планируют начать уже с понедельника, 1 февраля.
  • 30 января в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), связанном с производством и поставками российской вакцины от коронавируса, опровергли информацию о поставках препарата Спутник V на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Дмитрий Песков оккупация Донбасса российская вакцина вакцина от коронавируса
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