Кремль подтвердил поставку российской вакцины от коронавируса на Донбасс

По словам Пескова, жители Донбасса нуждаются в вакцине от коронавируса, и Россия им поможет ее получить.
Россия поставит вакцину от коронавируса на Донбасс, поскольку этого больше никто не сделает, заявил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков.
"Я насколько понимаю, туда тоже будут поставки. Я не знаю точно, когда, наверное, лучше это просить в правительстве. Но, безусловно, там люди тоже нуждаются в вакцине, и если не мы, то никто ее туда не поставит", - заявил Песков, его цитирует РИА Новости.
Отметим, Минздрав России уже зарегистрировал две вакцины - вакцина для профилактики COVID-19, созданная Центром имени Гамалеи, - Спутник V, а также разработка центра Вектор Роспотребнадзора, вакцина ЭпиВакКорона.
Поставка российской вакцины в ОРДЛО – о чем сообщалось ранее:
- Представитель боевиков "ЛНР" Родион Мирошник 29 января в своем Telegram-канале заявил, что уже на выходных отдельные районы Луганской области должны получить первую пробную партию российской вакцины от COVID-19. По его словам, отдельные категории населения планируют вакцинировать уже со следующей недели.
- Предполагалось, что в "ДНР" якобы должны получить 80 тысяч доз вакцины, а в "ЛНР" – 65 тысяч.
- По информации российских СМИ, вакцину Спутник V 30 января якобы привезли на оккупированные районы Донецкой области. Вакцинацию планируют начать уже с понедельника, 1 февраля.
- 30 января в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), связанном с производством и поставками российской вакцины от коронавируса, опровергли информацию о поставках препарата Спутник V на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Автор: Адриана Бубновская