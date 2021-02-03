Кремль подтвердил поставку российской вакцины от коронавируса на Донбасс

Дмитрий Песков подтвердил поставку российской вакцины от коронавируса на Донбасс / УНИАН

Россия поставит вакцину от коронавируса на Донбасс, поскольку этого больше никто не сделает, заявил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков.

"Я насколько понимаю, туда тоже будут поставки. Я не знаю точно, когда, наверное, лучше это просить в правительстве. Но, безусловно, там люди тоже нуждаются в вакцине, и если не мы, то никто ее туда не поставит", - заявил Песков, его цитирует РИА Новости.

Отметим, Минздрав России уже зарегистрировал две вакцины - вакцина для профилактики COVID-19, созданная Центром имени Гамалеи, - Спутник V, а также разработка центра Вектор Роспотребнадзора, вакцина ЭпиВакКорона.

Поставка российской вакцины в ОРДЛО – о чем сообщалось ранее: