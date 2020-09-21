Кремль рассматривает фигуранта санкций США и ЕС Нарышкина на пост главы МИД – Венедиктов

Нарышкин (справа) может заменить Лаврова - журналист / Reuters

Глава МИД РФ Сергей Лавров, который занимает свой пост уже более 16 лет, может быть назначен сенатором в Совет Федерации. Вместо него новым министром иностранных дел может стать Сергей Нарышкин – нынешний директор Службы внешней разведки России. Нарышкин включен в санкционные списки США и ЕС после аннексии Крыма и оккупации Донбасса.

По информации Telegram-канала Незыгарь, в России готовятся структурные изменения во власти – Кремль намерен укрепить связи комитетов обеих палат парламента с Госсоветом. Путин стремится к тому, чтобы в парламенте заседали лояльные ему фигуры.

"Будущая конфигурация баланса сил: Госдума/СовФед: назначение и спрос с правительства. Госсовет: модерация всей системы госуправления и ветвей власти", - отмечают авторы ресурса.

Также отмечается, что об уход Лаврова в Совфед могут согласовать уже в среду, 23 сентября, когда Путин проведет встречу с сенаторами Совета Федерации в Большом Кремлевском дворце. Окончательно процесс перехода Лаврова – и появление других пожизненных сенаторов – якобы произойдет до конца 2020 года.Читайте такжеЛавров упрекнул ЕС в желании не отстать от США и "наказать Россию"

Вследствие этого, утверждает Незыгарь, появились слухи о назначении главой МИД Сергея Нарышкина. Специалисты скептически отнеслись к такой инициативе, так как Нарышкин фигурирует в санкционных списках США и Евросоюза.

"И это серьезная проблема для назначения на место главного дипломата страны", - пишут авторы канала.

Главный редактор оппозиционной, но близкой к Кремлю радиостанции Эхо Москвы Алексей Венедиктов, не исключил, что Нарышкин может стать новым главой МИД.

"Незыгарь пишет - возможен переход Лаврова в Совет Федерации, а на его место Сергей Нарышкин. Не невозможно", - написал он в своем Telegram-канале.

Сергей Нарышкин

Сергей Нарышкин – российский политик, чиновник и военный. Возглавляет с 5 октября 2016 года Службу внешней разведки РФ. Входит в состав Совета безопасности РФ.

В период с 2011 по 2016 год – спикер Госдумы РФ 6-го созыва, глава Парламентского собрания Союзного государства.

В период с 12 мая 2008 года по 20 декабря 2011 года – глава Администрации президента России.Читайте такжеГлазами Путина: зачем Нарышкин написал антиамериканский пасквиль

Фигурант санкционных списков ЕС и США. В отношении Нарышкина были введены санкции после аннексии Россией Крыма и оккупации Донбасса.

Визит в США

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин и директор ФСБ Александр Бортников, несмотря на санкции США, 27-28 января 2018 года находились с визитом на территории Соединенных Штатов Америки. Они провели встречу с главой ЦРУ Майком Помпео, в ходе которой обсуждались вопросы угрозы возвращения террористов ИГИЛ из Сирии, ранее прибывших на войну из России и стран Центральной Азии.