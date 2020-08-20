"Кричал от боли, не дышит сам": стало известно, в каком состоянии находится Навальный

Алексей Навальный в самолете кричал от боли, утверждает очевидец / Reuters

Российский оппозиционер Алексей Навальный в Омске попал в реанимацию больницы скорой медицинской помощи №1.

Состояние политика оценивается как тяжелое, сообщил РИА Новости главврач больницы Александр Мураховский.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш на своей странице в Twitter написала, что его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

"Алексей по-прежнему без сознания, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В больницу по нашему требованию вызвали полицию…", – говорится в сообщении.

Житель Томска Павел Лебедев в Instagram поделился, что летел одним рейсом с Навальным. По его словам, оппозиционер пил чай в кафе, которое находилось в аэропорту Томска, а на в самолете политику стало плохо, и он "кричал от боли".

"В начале полета он ушел в туалет и не вернулся. Ему стал очень плохо. Его еле откачали, и до сих пор кричит от боли", – сообщил очевидец.