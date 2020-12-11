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Кризис в Армении после капитуляции в Карабахе: эксперт назвал главный сценарий для Еревана

11 декабря 2020, 05:01
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Протесты в Армении долго длиться не будут, считает Айк Халатян.

Пашинян
Армения ждет отставки Пашиняна и новых парламентских выборов - эксперт / Reuters

Кризисная ситуация в Армении, связанная с поражением Еревана в конфликте в Нагорном Карабахе и экономическим кризисом, должна разрешиться отставкой Никола Пашиняна с поста главы государства и новыми парламентскими выборами.

Как заявил армянский политический обозреватель Айк Халатян в эфире телеканала Украина 24, единственным выходом из ситуации в Армении является отставка Пашиняна и проведение новых выборов в парламент. В стране уже сложился консенсус по вопросу перезагрузки власти, который поддерживают армянская диаспора, ученые и религиозные учреждения.

"Единственная политическая сила, которая не за отставку Пашиняна и против внеочередных выборов — это правящая партия, у которой конституционное большинство", - отметил эксперт.Читайте такжеПочему победа Азербайджана в Нагорном Карабахе – ловушка Турции и России

Также он добавил, что в Армении не может повториться белорусская ситуация, где протесты продолжаются с августа. В армянской республике хуже ситуация по вопросам обеспечения безопасности и экономики. Поэтому Пашиняну не удастся продолжать оставаться руководителем страны в таких условиях.

"Придется искать какой-то компромисс. Учитывая, что у всех одно требование, диалог может быть только о том, на каких условиях Пашинян уйдет", - подчеркнул Халатян.

Ситуация в Армении

  • Армения, Азербайджан и Россия 9 ноября подписали заявление о завершении конфликта в Нагорном Карабахе. Азербайджан одержал победу в войне. Ереван передал Баку Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы. Армения дала согласие на создание транспортного коридора Азербайджана и Нахичеваня через территорию своего государства.
  • В связи с поражением Армении в нагорно-карабахском конфликте в Ереване проходят протесты с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.
  • 10 декабря президент Турции Реджеп Эрдоган призвал Ереван сделать выводы из поражения в конфликте в Нагорном Карабахе и заявил, что если Армения "возьмется за ум", ситуация в регионе может измениться.

Нагорный Карабах новости Армении протесты в Ереване
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