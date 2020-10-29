Кровавая авария: в Германии авто влетело в толпу людей

В Германии автомобиль въехал в толпу на тротуаре

В немецком Кемпене сегодня вечером автомобиль въехал в толпу на тротуаре. В результате инцидента один человек погиб и по меньшей мере трое были травмированы.

Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Водитель въехал на тротуар с проезжей части по непонятным причинам. Пострадавших с места аварии пришлось забирать спасательным вертолетом. По неподтвержденной информации, жертвой наезда стал ребенок.

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В полиции пока не имеют доказательств того, что водитель автомобиля совершил этот наезд намеренно. Улицу, где произошло происшествие, перекрыли.