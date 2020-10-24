Кровавые обстрелы Азербайджана: у Алиева предупредили Ереван о жесткой ответке

Война за Нагорный Карабах / @wwwmodgovaz

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев опроверг информацию о бомбардировке города Ханкенди.

"Утверждения армянской стороны о бомбардировке Ханкенди являются ложью и клеветой. Подобную ложь Армении разоблачают и международные журналисты, находящиеся в Ханкенди", - цитирует Гаджиева haqqin.az.

По его словам, в настоящее время со стороны представителей Армении и "криминальной хунты" звучат угрозы в обстрелах городов Азербайджана.

"Это показатель поражения и беспомощности Армении на поле боя. После ракетного удара по городу Гянджа вооруженные силы Армении еще не смогли прийти в себя от удара, нанесенного им на поле боя. Как заявил верховный главнокомандующий, президент Ильхам Алиев, если они еще раз посмеют атаковать ракетами азербайджанские города, то им будет дан еще более жесткий ответ на поле боя. В этой связи мы еще раз предупреждаем руководство Армении, совершившее военные преступления", - сказал он.

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27 сентября, Армения и Азербайджан начали боевые действия в районе Нагорного Карабаха.

Стороны обвинили друг друга во взаимных обстрелах, в результате которых есть погибшие.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны противника, в котором погибли азербайджанские мирные жители.

История войны за Нагорный Карабах