Кровавые протесты в Кыргызстане: силовики задержали экс-президента Атамбаева

Алмазбк Атамбаев / Скриншот

В Кыргызстане правоохранители задержали бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Об этом сообщает местный ресурс АКИpress.

"10 октября 2020 года в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий ГКНБ совместно с МВД КР на основании следственного поручения в рамках уголовного дела по факту организации массовых беспорядков в г.Бишкек были задержаны Атамбаев А., Сагымбаев К. и Мусакеев Д.", - говорится в сообщении.

В настоящее время межведомственной следственно-оперативной группой продолжаются соответствующие следственные и оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание других соучастников данного преступления.

Дамир Мусакеев и Канат Сагымбаев – бывшие сотрудники госохраны, были личными телохранителями Атамбаева.

В свою очередь агентство Sputnik Кыргызстан выложил фото, на котором вероятно арестованные жена Алмазбека Атамбаева и сыновья.

/ Sputnik Кыргызстан

Напомним, ранее в Бишкеке прошли массовые акции протеста в ходе которых было обстреляно авто Атамбаева.