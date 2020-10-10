Кровавые протесты в Кыргызстане: силовики задержали экс-президента Атамбаева

Кроме Атамбаева задержаны его жена и сыновья.
В Кыргызстане правоохранители задержали бывшего президента Алмазбека Атамбаева.
Об этом сообщает местный ресурс АКИpress.
"10 октября 2020 года в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий ГКНБ совместно с МВД КР на основании следственного поручения в рамках уголовного дела по факту организации массовых беспорядков в г.Бишкек были задержаны Атамбаев А., Сагымбаев К. и Мусакеев Д.", - говорится в сообщении.
В настоящее время межведомственной следственно-оперативной группой продолжаются соответствующие следственные и оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание других соучастников данного преступления.
Дамир Мусакеев и Канат Сагымбаев – бывшие сотрудники госохраны, были личными телохранителями Атамбаева.
В свою очередь агентство Sputnik Кыргызстан выложил фото, на котором вероятно арестованные жена Алмазбека Атамбаева и сыновья.
Напомним, ранее в Бишкеке прошли массовые акции протеста в ходе которых было обстреляно авто Атамбаева.
- В Кыргызстане 4 октября прошли выборы в парламент.
- 5 октября в Бишкеке начался бессрочный митинг против результатов парламентских выборов.
- 6 октября митингующие захватили "Белый дом", где работают парламент и президент страны, а также здания Госкомитета нацбезопасности и общественной ТРК. Произошли столкновения между протестующими и правоохранителями.
- По требованию протестующих были освобождены из заключения несколько политиков, в том числе бывший президент Алмазбек Атамбаев.
- 6 октября Центризбирком официально признал нелегитимными итоги выборов.
- 9 октября президент Кыргызстана подписал указ об отставке правительства и премьер-министра и заявил о своей готовности уйти в отставку.