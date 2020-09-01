"Кровавый дядя": эксперт объяснил, как Лукашенко обведет вокруг пальца оппозицию

Александр Лукашенко взялся за автомат, защищая свой дворец / кадр из видео

В Беларуси происходит закономерный процесс, заявил политический аналитик Дмитрий Корнейчук, комментируя масштабные акции протеста.

Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, выросло новое поколение белорусской молодежи, которое не знает, кто такой на самом деле Александр Лукашенко.

"(Лукашенко, - ред.) кроваво подавлял протесты в конце 90-х. Они думают, что это добрый усатый дядя, который всем надоел, и можно протестами его убрать. Но Лукашенко всем покажет, что он не добрый дядя и не собирается от власти уходить", — сказал он.

Эксперт не исключил, что массовые акции оппозиции в Беларуси продлятся максимум 1-2 месяца: "Но в итоге все закончится, потому что ничего не будет происходить. А оппозиция вместо того, чтобы придерживаться жестких требований к Лукашенко, постоянно снижает градус, уменьшает требования. Все сойдутся на изменениях в Конституцию, на референдуме. В итоге под этими косметическими переменами Лукашенко все равно останется при власти, но еще и снимет с себя ответственность, потому что будет больше власти у парламента. Но все ключевые решения в стране будет принимать Лукашенко".

Еще одной проблемой белорусской оппозиции он назвал то, что у нее нет кандидата, которого можно было бы противопоставить Лукашенко.

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"Я думаю, они будут пытаться делать какие-то политические усилия. Но я вообще не знаю, кто там будет политиком, потому что та же Тихановская объявила, что второй раз она не будет баллотироваться в президенты. Поэтому я предлагаю белорусской оппозиции определиться, кто у них лидер и кто, если выборы состоятся, будет конкурировать с Лукашенко. Потому что пока у них некого даже выставить на эти выборы", — добавил Корнейчук.

Напомним, в Беларуси продолжаются массовые акции протеста.

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