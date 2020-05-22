В Пакистане пассажирский самолет рухнул на жилые дома

Пассажирский самолет разбился в Пакистане / Скриншот видео

22 мая 2020 пассажирский самолет Airbus A320 рухнул на жилые районы Карачи. Крушение своего самолета уже официально подтвердили Пакистанские авиалинии.

На борту было около 107 человек, 90 из них – пассажиры. Повреждено несколько домов. Информации о жертвах пока нет.

Это был внутренний рейс. Борт направлялся из Лахора в Карачи. Самолет разбился рядом с аэропортом назначения.

Читайте такжеВ Украине готовят самолеты для отправки заробитчан: куда направятся первые чартерыПо предварительным данным, лайнер резко потерял высоту и рухнул на жилые дома.

Момент падения самолета в Карачи, Пакистан - видео

Последствия авиакатастрофы в Пакистане – самолет рухнул на жилые дома

Ранее была названа причина аварии самолета Sukhoi Superjet 100. Пилот Денис Евдокимов, который был командиром сгоревшего самолета, рассказал свою версию случившегося.