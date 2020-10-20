Крушение вертолета в России и гибель "шишки": подробности ЧП

После крушения вертолета найдено тело бывшего заместителя губернатора Вологодской области, его опознала жена / Скриншот

Легкий вертолет Robinson R44, который разбился в России в Вологодской области и упал в реку, полностью ушел под воду.

Потерпевший крушение вертолет в реке не дрейфует, пишет ТАСС со ссылкой на данные пресс-службы Главного управления МЧС по региону.

В правительстве Вологодской области сообщили, что найден один погибший в результате крушения – бывший заместитель губернатора региона и действующий гендиректор акционерного общества Дед Мороз Олег Васильев, его опознала жена.

После падения вертолета начато производство по ч. 3 ст. 263 уголовного кодекса – нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц, говорится на сайте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета России.