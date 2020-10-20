Крушение вертолета в России и гибель "шишки": подробности ЧП

Вертолет, который потерпел крушение, оказался на дне реки, но не дрейфует.
Легкий вертолет Robinson R44, который разбился в России в Вологодской области и упал в реку, полностью ушел под воду.
Потерпевший крушение вертолет в реке не дрейфует, пишет ТАСС со ссылкой на данные пресс-службы Главного управления МЧС по региону.
В правительстве Вологодской области сообщили, что найден один погибший в результате крушения – бывший заместитель губернатора региона и действующий гендиректор акционерного общества Дед Мороз Олег Васильев, его опознала жена.
После падения вертолета начато производство по ч. 3 ст. 263 уголовного кодекса – нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц, говорится на сайте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета России.
- Ранее сообщалось, что днем 20 октября в России в районе деревни Бобровское Вологодской области разбился вертолет Robinson R44, который принадлежит вертолетной компании Аэросоюз, и упал в реку Сухона.
- СМИ узнали, что в результате падения вертолета погиб Олег Васильев и президент Аэросоюза Сергей Мозер.
- Также появилась информация, что на месте крушения вертолета найдены документы четырех человек.