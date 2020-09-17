Ксения Собчак назвала Керчь российским городом

Собчак / УНИАН

Скандально известная российская телеведущая и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак назвала город Керчь в аннексированном РФ полуострове Крым ‒ российским.

Соответствующий видеоролик опубликован на Youtube-канале Собчак.

Она сняла небольшие документальные фильмы под названиями "Опасная школа: Истории российских "школьных стрелков", "Борцы за "правильное воспитание" и "Аресты ФСБ".

Собчак рассказывала о нападениях, которые подростки совершали в школах в Российкой Федерации и перечисляла города, в которых это происходило. Таким образом, телеведущая и назвала Керчь российским городом

"С тех пор в России произошло еще с десяток нападений подростков на школы ‒ в Керчи, в Стерлитамаке, в Перми", ‒ заявила она.

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Напомним, ранее Главред сообщал:

Известная российская журналистка Ксения Собчак резко высмеяла действующую власть РФ во главе с Владимиром Путиным в канун общероссийского голосования по поправкам к Конституции.

В частности, ей резко не понравилось, что ради голосования в Кремле отменили карантин - невзирая на масштабную эпидемию китайского коронавируса в стране.

Сама Собчак говорит, что в декабре минувшего года переболела тяжелой формой ОРВИ и считает - ее организм поразила коронавирусная инфекция Covid-19.