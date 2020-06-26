УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Для кого откроют границы Евросоюза: СМИ назвали список стран

Для граждан ряда стран могут открыть европейские границы, выяснили журналисты.

26 июня 2020, 07:32
Назван список стран из которых, возможно, можно будет попасть в ЕС – Куда поехать за границу
Назван список стран из которых, возможно, можно будет попасть в Евросоюз / Reuters

В Брюсселе чиновники обсуждали, из каких стран разрешить въезд в Евросоюз после открытия внешних границ, которые закрыли после объявления пандемии китайского коронавируса Covid-19.

Есть полный проект списка государств, для граждан которых будут открыты границы ЕС, пишет Euronews со ссылкой на источники.

По словам собеседников, в частности, внешние границы Евросоюза могут открыть для граждан Украины, Грузии, Египта, Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана, Казахстана, Японии, Китая.

Источники полагают, что границы ЕС могут не открыть 1 июля, как планировалось, поскольку возникли разногласия относительно критериев, по которым страны будут попадать в "зеленый список".

Собеседники отметили, что статистика по уровню заболеваемости коронавирусом в некоторых государствах ставится под сомнение.

Для граждан каких стран могут открыть внешние границы Евросоюза:

  • Канада;
  • Австралия;
  • Тунис;
  • Албания;
  • Сербия;
  • Черногория;
  • Босния и Герцеговина;
  • Таиланд;
  • Марокко;
  • Эфиопия;
  • Монголия;
  • Уругвай;
  • Куба;
  • Индия;
  • Доминика;
  • Алжир;
  • Ватикан;
  • Багамы;
  • Венесуэла;
  • Ямайка;
  • Монако;
  • Андорра;
  • Косово;
  • Мьянма;
  • Бутан;
  • Ливан;
  • Индонезия;
  • Палау;
  • КНДР;
  • Южная Корея;
  • Вьетнам;
  • Новая Зеландия;
  • Коста-Рика;
  • Сент-Люсия;
  • Парагвай;
  • Гайана;
  • Намибия;
  • Никарагуа;
  • Ангола;
  • Уганда;
  • Маврикий;
  • Мозамбик;
  • Замбия;
  • Руанда.

Читайте такжеКуда можно выехать из Украины во время карантина: в ряде стран на границе нет ограниченийНапомним, из-за пандемии Covid-19 ряд государств, в частности, Украина, ввели карантин, пункты пропуска на границах перестали работать в обычном режиме, было прекращено авиасообщение. Позже авиасообщение начали восстанавливать.

Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель говорил, что внешние границы государств, которые входят в объединение, будут вновь открыты с 1 июля.

В Минздраве сообщали, что украинское государство по статистике относительно распространения коронавируса попало в список стран "красной зоны". В министерстве отметили, что это может сказаться на возобновлении авиасообщения с другими государствами.

границы Евросоюз
Сейчас вы просматриваете новость «Для кого откроют границы Евросоюза: СМИ назвали список стран». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

07:32
Для кого откроют границы Евросоюза: СМИ назвали список стран
07:13
Время упущено: эксперт предупредила о рисках стремительного распространения COVID-19 Видео
06:54
Почему Зеленскому выгодно распустить Верховную Раду мнение
06:35
До 22% за транспортировку газа: как вырастут платежки в Украине с июля Видео
06:09
Астрологический прогноз на июль-2020: финал коридора затмений и начало полугодия революций
05:40
Врач раскрыла тяжелую побочку пандемии коронавируса Видео
05:38
Чат с экологом Владимиром Борейко: почему горят чернобыльские леса и тонет Прикарпатье
05:06
ПП десерты - быстрые и вкусные рецепты Насти Каменских
04:32
Шок от COVID-19: эксперт дал мрачный прогноз насчет курса доллара
04:01
В ВОЗ заявили о новой волне COVID-19 в Европе и объяснили ее причину
02:54
Ученые рассказали, почему опасно литрами пить газировку
02:17
Оля Бузова случайно показала грудь в прямом эфире - фото Фото
01:55
Медики подобрали новую специальную диету для борьбы с раком
01:38
У Зеленского рассказали, как идет работа над возвращением Крыма в Украину
00:55
Гороскоп всех знаков Зодиака на 27 июня: хороший доход, зависимость и тяжелые осложнения Видео
00:19
День Акулины: какой сегодня праздник 26 июня и приметы на деньги
25 июня, четверг
23:58
Жуткий взрыв на Позняках: Зеленский назвал сроки обеспечения жильем пострадавших
23:35
Гороскоп всех знаков Зодиака на 26 июня: "убийство" отношений и материальный успех Видео
23:30
Полезнее, чем лимоны: уникальные свойства черной смородины
22:59
В разведке поведали, чем опасна для Украины паспортизация Донбасса
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять