Кулеба рассказал о планах РФ легитимизировать представителей "ЛНР" и "ДНР" в Совбезе ООН

Кулеба рассказал о попытке России легитимизировать "ЛНР" и "ДНР" / УНИАН

Россия пыталась легитимизировать представителей "ЛНР" и "ДНР". Для этого планировали использовать "формат Арриа" Совета безопасности ООН, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По словам Кулебы, которого цитирует пресс-служба украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, Россия пыталась провести заседание якобы в рамках Совета безопасности ООН, на котором должны были выступить представители ОРДЛО. При этом данный формат заседания является неформальным и проводится за пределами помещения Совбеза ООН.

Минист иностранных дел Украины отметил, что проведение встречи будет бойкотировать не только Украина, но и США, Великобритания, Франция, Германия, Эстония и Бельгия.

"То есть все, кроме РФ, страны-участницы ОБСЕ, входящих сегодня в Совбез. Это важный сигнал, ведь ОБСЕ участвует в переговорном процессе в рамках ТКГ", - заявил Кулеба.

В украинской делегации в ТКГ также отметили, что благодаря украинским партнерам, выступление представителей ОРДЛО даже не будут транслировать на официальных ресурсах ООН.

"Это четкий ответ на попытки РФ манипулировать международными площадками и форматами для распространения своей пропаганды", - добавили в украинской делегации.

Совбез ООН по Украине – о чем сообщалось ранее:

2 декабря стало известно, что Совет безопасности ООН проведет неформальную встречу (по "формуле Арриа"), посвященную исполнению Минского пакета мер от 2015 года.

"Ожидается проведение 2 декабря заседания по "формуле Аррии", посвященного теме Украины", - сообщил РИА Новости источник в Совбезе.

Источник агентства уточнил, что к участию приглашены полпред самопровозглашенной "Луганской народной республики" в контактной группе по Донбассу Владислав Дейнего и представитель "Донецкой народной республики" в контактной группе, глава МИД "ДНР" Наталья Никонорова.

Справка

Заседания членов Совета Безопасности ООН по формуле Аррии — неформальные встречи, организуемые членом или членами Совета Безопасности с целью проводить в частном порядке откровенный обмен мнениями с использованием гибких процедурных рамок и с участием лиц, которых было бы полезно заслушать и которым они хотели бы что‑то сообщить. Такой формат заседаний назван в честь венесуэльского дипломата Диего Аррии, который начал применять эту практику в 1992 году в качестве представителя Венесуэлы в Совете (в 1992–1993 годах), сообщает Википедия.