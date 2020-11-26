"Курва украинская": в Польше украинца жестоко избил охранник супермаркета

Полицию вызвали на место избиения украинца в Кракове / Фото: Радио Польша

В Кракове охранник одной из крупнейших сетей супермаркетов Biedronka избил украинца, которого заподозрил в краже товаров.

Как сообщает TVP, излишне ретивому охраннику уже запретили работать в сети магазинов.

Украинец рассказал, что после того, как расплатился за покупки на кассе самообслуживания, он вышел из супермаркета. Но дойдя до остановки общественного транспорта, получил три сильных удара в спину: "Я обернулся и увидел толстого мужчину лет 25. Он схватил меня за руки и пытался что-то сделать. Только через несколько секунд я понял, что это охранник".

Пострадавший украинец также рассказал, что после того, как охранник узнал о том, что он украинец, он повалил на землю, лицом к асфальту, сел сверху, стал надевать наручники и сдавил ему коленом горло.

Читайте такжеГоворят по-русски, работают за копейки: в Эстонии ополчились на украинских заробитчан"Он рыкнул "Заткнись, курва украинская" и залил мне глаза щедрой дозой перцового баллончика", – рассказал потерпевший.

После этого украинца заставили вернуться в магазин и проверили чек, а также вызвали полицию.

Пострадавший также рассказал, что после инцидента перед ним никто не извинился. В свою очередь в пресс-службе Biedronka выразили свои сожаления в связи с произошедшим, принесли извинения пострадавшему украинцу и сообщили о начале внутреннего расследования.

Ранее сообщалось о том, что в деревне Погожице Малопольского воеводства был совершен поджог хостела, в котором жили украинцы. На момент пожара в хостеле были 12 человек, среди них трое украинцев, которые приехали на заработки в Польшу.