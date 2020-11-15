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Лавров обсудил с Ереваном развертывание российских миротворцев в Карабахе

15 ноября 2020, 18:28

Руководитель МИД РФ поговорил со своими армянскими коллегами.

Лавров
Сергей Лавров / Reuters

Министры иностранных дел РФ и Армении Сергей Лавров и Зограб Мнацаканян обсудили в телефонном режиме выполнение задач, которые связаны с развертыванием российских миротворцев в зоне конфликта в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщили в воскресенье, 15 ноября, сообщили представители пресс-службы МИД РФ. По словам Лаврова, упор делался на обеспечение эффективного выполнения миротворцами своего мандата

"Министры обсудили ход выполнения совместного заявления президентов Азербайджана, Армении и Российской Федерации от 9 ноября этого года, включая задачи, связанные с развертыванием российских миротворцев в зоне нагорнокарабахского конфликта и обеспечением эффективного выполнения ими своего мандата", - говорится в сообщении МИД РФ.

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Война в Карабахе – о чем сообщалось ранее:

  • 23 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил об освобождении от армянской оккупации еще 13 населенных пунктов в Нагорном Карабахе.
  • 23 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян оценил возможность ввода российских "миротворцев" в Нагорный Карабах. По его словам, Армению устраивает такой сценарий.
  • 19 октября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в скором времени Москва, Баку и Ереван могут провести переговоры, в ходе которых будет согласован механизм, направленный на установление контроля над режимом прекращения огня в зоне конфликта в Нагорном Карабахе.
Сергей Лавров Война в Карабахе Конфликт в Нагорном Карабахе
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