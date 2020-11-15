Лавров обсудил с Ереваном развертывание российских миротворцев в Карабахе

Сергей Лавров / Reuters

Министры иностранных дел РФ и Армении Сергей Лавров и Зограб Мнацаканян обсудили в телефонном режиме выполнение задач, которые связаны с развертыванием российских миротворцев в зоне конфликта в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщили в воскресенье, 15 ноября, сообщили представители пресс-службы МИД РФ. По словам Лаврова, упор делался на обеспечение эффективного выполнения миротворцами своего мандата

"Министры обсудили ход выполнения совместного заявления президентов Азербайджана, Армении и Российской Федерации от 9 ноября этого года, включая задачи, связанные с развертыванием российских миротворцев в зоне нагорнокарабахского конфликта и обеспечением эффективного выполнения ими своего мандата", - говорится в сообщении МИД РФ.

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