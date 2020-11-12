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Лавров объяснил, чего ждет Кремль от прихода к власти Байдена

12 ноября 2020, 14:01

Российский главный дипломат озвучил ожидания властей РФ от нового президента США.

Лавров
Сергей Лавров / Reuters

Правительство Российской Федерации не ожидает революционных перемен в политике США по отношению к Кремлю после прихода к власти Джо Байдена вместо Дональда Трампа.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в четверг, 12 ноября, во время онлайн-пресс-конференции. "На российском направлении, откровенно говоря, наши политологи ‒ и я с ними в целом согласен ‒ каких-либо революционных перемен не ожидают", ‒ заявил он.

По словам Лаврова, как показали выборы президента США, Америка как страна, находится в расколотом состоянии, и внешняя политика Белого дома на российском направлении может стать сплачивающим моментом.

"Если судить по первым анонсам того, какая может быть внешняя политика в случае инаугурации Джозефа Байдена, то она выглядит более соответствующей тем канонам, которые продвигал президент Обама. Я надеюсь, что отношение к Всемирной торговой организации при любом президенте будет более конструктивным. И что США не будут блокировать работу ВТО, пытаться подменить ее ситуативными двусторонними соглашениями", ‒ подытожил он.

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Напомним, ранее Главред сообщал -

  • В западной прессе появилась информация о том, что 45-й президент США Дональд Трамп незадолго до президентских выборов планировал подписать с Россией договор СНВ-3. Предполагается, что стороны достигли принципиальной договоренности по данному вопросу.
  • Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что данная тема действительно является приоритетной для Москвы. Однако сейчас пока рано говорить о достижении компромисса с Вашингтоном.
  • Президент РФ Владимир Путин 25 сентября выступил с заявлением, в рамках которого призвал США подписать соглашение с Россией о невмешательстве во внутриполитические процессы двух стран и запрете на использование методов информационной войны.
новости России Дональд Трамп Джо Байден Сергей Лавров
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