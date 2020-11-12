Лавров объяснил, чего ждет Кремль от прихода к власти Байдена

Российский главный дипломат озвучил ожидания властей РФ от нового президента США.
Правительство Российской Федерации не ожидает революционных перемен в политике США по отношению к Кремлю после прихода к власти Джо Байдена вместо Дональда Трампа.
Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в четверг, 12 ноября, во время онлайн-пресс-конференции. "На российском направлении, откровенно говоря, наши политологи ‒ и я с ними в целом согласен ‒ каких-либо революционных перемен не ожидают", ‒ заявил он.
По словам Лаврова, как показали выборы президента США, Америка как страна, находится в расколотом состоянии, и внешняя политика Белого дома на российском направлении может стать сплачивающим моментом.
"Если судить по первым анонсам того, какая может быть внешняя политика в случае инаугурации Джозефа Байдена, то она выглядит более соответствующей тем канонам, которые продвигал президент Обама. Я надеюсь, что отношение к Всемирной торговой организации при любом президенте будет более конструктивным. И что США не будут блокировать работу ВТО, пытаться подменить ее ситуативными двусторонними соглашениями", ‒ подытожил он.
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