Лавров объяснил, чего ждет Кремль от прихода к власти Байдена

Сергей Лавров / Reuters

Правительство Российской Федерации не ожидает революционных перемен в политике США по отношению к Кремлю после прихода к власти Джо Байдена вместо Дональда Трампа.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в четверг, 12 ноября, во время онлайн-пресс-конференции. "На российском направлении, откровенно говоря, наши политологи ‒ и я с ними в целом согласен ‒ каких-либо революционных перемен не ожидают", ‒ заявил он.

По словам Лаврова, как показали выборы президента США, Америка как страна, находится в расколотом состоянии, и внешняя политика Белого дома на российском направлении может стать сплачивающим моментом.

"Если судить по первым анонсам того, какая может быть внешняя политика в случае инаугурации Джозефа Байдена, то она выглядит более соответствующей тем канонам, которые продвигал президент Обама. Я надеюсь, что отношение к Всемирной торговой организации при любом президенте будет более конструктивным. И что США не будут блокировать работу ВТО, пытаться подменить ее ситуативными двусторонними соглашениями", ‒ подытожил он.

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