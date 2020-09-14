Лавров объяснил, почему Россия не верит Западу в деле Навального

Лавров объяснил, почему РФ не верит Западу в деле Навального / Reuters

Западные партнеры Москвы в деле об отравлении Алексея Навального перешли все приличия и рамки разумного, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Об этом Лавров рассказал в интервью телеканалу RTVI, его цитирует ТАСС в Telegram.

"РФ не может поверить на слово и открыть уголовное дело по ситуации с Навальным, ведь для этого нужны законные основания", - сказал Лавров.

Кроме того, Лавров заявил, что Москва имеет право сомневаться в правоте и профессионализме Запада относительно дела Навального.

Также глава российского МИД отметил, что страны Запада придумали бы что-то другое в качестве повода для дополнительных санкций в отношении России, если бы не возникла ситуация вокруг Алексея Навального.

"Я согласен с теми нашими политологами, которые убеждены, что не было бы Алексея Навального, придумали бы еще что-то в качестве повода для введения дополнительных санкций", — сказал Лавров.

Отравление Навального – о чем говорилось ранее: