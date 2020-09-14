УкрРус
  1. Главная
  3. Мир

Лавров объяснил, почему Россия не верит Западу в деле Навального

14 сентября 2020, 17:40

Москва имеет право сомневаться в правоте и профессионализме Запада относительно дела Навального, отметил глава МИД РФ.

Лавров
Лавров объяснил, почему РФ не верит Западу в деле Навального / Reuters

Западные партнеры Москвы в деле об отравлении Алексея Навального перешли все приличия и рамки разумного, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Об этом Лавров рассказал в интервью телеканалу RTVI, его цитирует ТАСС в Telegram.

"РФ не может поверить на слово и открыть уголовное дело по ситуации с Навальным, ведь для этого нужны законные основания", - сказал Лавров.

Кроме того, Лавров заявил, что Москва имеет право сомневаться в правоте и профессионализме Запада относительно дела Навального.

Также глава российского МИД отметил, что страны Запада придумали бы что-то другое в качестве повода для дополнительных санкций в отношении России, если бы не возникла ситуация вокруг Алексея Навального.

"Я согласен с теми нашими политологами, которые убеждены, что не было бы Алексея Навального, придумали бы еще что-то в качестве повода для введения дополнительных санкций", — сказал Лавров.

Отравление Навального – о чем говорилось ранее:

  • 14 сентября президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с лидером Франции Эммануэлем Макроном заявил, что голословные обвинения по делу Алексея Навального неуместны.
  • 14 сентября президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным и сказал ему, что французские эксперты подтвердили отравление Навального Новичком.
  • 14 сентября лаборатории Франции и Швеции подтвердили факт отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального веществом из группы Новичок.
  • 14 сентября врачи клиники Шарите отключили Алексея Навального от аппарата искусственной вентиляции легких.
  • 2 сентября в Кабмине Германии заявили, что лаборатория Бундесвера (вооружённые силы Федеративной Республики Германия) нашла в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы "Новичок".
  • 22 августа Навального привезли в Берлин для лечения в клинике Шарите.
  • 20 августа российский оппозиционер Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время авиаперелета из Москвы в Томск. Самолет экстренно посадили в Омске, политика госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ. Политик впал в кому.

отравление Навального Сергей Лавров новости России Алексей Навальный антироссийские санкции
Сейчас вы просматриваете новость «Лавров объяснил, почему Россия не верит Западу в деле Навального». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

18:20
Слава Каминская высказалась о повторном изгнании с Танців з зірками
17:53
Путин дал оценку инициативе Лукашенко по изменению Конституции Видео
17:50
Кернес находится в коме после заражения коронавирусом - СМИ Видео
17:48
Айран: названы невероятные преимущества для здоровья Видео
17:40
Лавров объяснил, почему Россия не верит Западу в деле Навального Видео
17:39
Макрон сделал Путину предупреждение о вмешательстве России в Беларусь Видео
17:30
Фокин рассказал, как внучка познакомила его с Ермаком Видео
17:14
Макрон и Путин по-разному оценили события на Донбассе Видео
17:08
Лукашенко: Путин показал, кому принадлежат границы Беларуси Видео
16:39
Лукашенко на встрече с Путиным вспомнил Чечню Видео
16:32
Немецкие врачи рассказали о состоянии здоровья отравленного Навального
16:28
Витамин А: ученые обнародовали 5 доказанных преимуществ для здоровья Видео
16:25
Назад дороги нет: почему украинцы уже не вернутся в российские соцсети
16:03
Путин дал Лукашенко кредит, а белорусам совет Видео
16:01
Кабмин разрешил въезд в Украину новой категории иностранцев: стала известно, почему
15:51
ВКонтакте возобновила работу Украине: появилась реакция Минкульта Видео
15:46
"Завидуйте молча": Холостячка Даша Квиткова без трусов показала эротическое фото
15:29
"В Украине ждет мучительная смерть": "вагнеровцы" назвали цель приезда в Беларусь Видео
15:27
Путин ответил Макрону по поводу отравления Навального Видео
15:25
Что такое пультовая охрана: 5 преимуществ пультовой сигнализации новости компании
15:21
Богдан рассказал, вернется ли в большую политику
15:02
Эльман Пашаев сам пришел к Ефремову и потребовал плату вперед
14:59
Ужесточение карантина в Киеве: Кличко назвал условия работы транспорта Видео
14:57
Макрон лично сообщил Путину, чем отравили Навального Видео
14:35
"Температура прыгнет вниз": украинцев предупредили о резком похолодании Видео
14:30
Появились симптомы COVID-19 – куда звонить и что делать Видео
14:25
Путин может аннексировать Беларусь завтра, если захочет - историк Видео
14:16
В оппозиции Беларуси сделали Москве предупреждение из-за поддержки Лукашенко Видео
14:11
Хоакин Феникс сыграет Джокера за 50 миллионов долларов
14:10
В моду на осень-зиму вернулись объемные кардиганы без пуговиц - фото Фото
13:48
Скандал с "вагнеровцами": в ГБР рассказали о хитром ответе Богдана на допросе
13:45
Ассоциация объяснила, как потребитель должен платить за доставку газа Видео
13:43
Жириновский предрек России судьбу Беларуси
13:38
Диета древних людей: выявлены преимущества нового режима питания Видео
13:30
"Какие большие глаза": Тина Кароль без белья засветила грудь Фото
13:18
От Ахметова до Порошенко: опубликован рейтинг богатейших украинцев Видео
13:14
В ТКГ рассказали, как Кравчук "заболтал" Россию и спас переговоры по Донбассу Видео
13:13
Аналитик спрогнозировал, как до конца недели изменится курс доллара
12:55
Роковой Патруль на HBO продлили на 3 сезон
12:30
В Минздраве назвали регионы, которым не светит ослабление карантина Видео
12:27
Настя Каменских на Танцях з зірками раскрыла дату выхода нового альбома Видео
12:20
Коронавирус в Украине - за день диагностировали почти 2,5 тысячи больных Видео
12:19
OKKO увеличила объемы продаж минеральных удобрений на 44% новости компании
12:18
Камни в почках: 4 способа избежать их Видео
12:10
Встреча Путина с Лукашенко: Тихановская выдвинула обвинение президенту РФ Видео
12:09
В Раде рассказали, стоит ли в Украине легализовать огнестрельное оружие
11:50
Представитель ОРДЛО в ТКГ рассказал, как отравление Навального помогло Украине Видео
11:29
Отравление Навального убийственным Новичком: в ФРГ сделали громкое заявление Видео
11:28
В Минздраве рассказали, в каких регионах сложнее всего ситуация с Covid-19
11:15
Лукашенко подпишет в бункере Путина унизительный мир мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять