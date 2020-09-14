Лавров объяснил, почему Россия не верит Западу в деле Навального

Москва имеет право сомневаться в правоте и профессионализме Запада относительно дела Навального, отметил глава МИД РФ.
Западные партнеры Москвы в деле об отравлении Алексея Навального перешли все приличия и рамки разумного, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Об этом Лавров рассказал в интервью телеканалу RTVI, его цитирует ТАСС в Telegram.
"РФ не может поверить на слово и открыть уголовное дело по ситуации с Навальным, ведь для этого нужны законные основания", - сказал Лавров.
Кроме того, Лавров заявил, что Москва имеет право сомневаться в правоте и профессионализме Запада относительно дела Навального.
Также глава российского МИД отметил, что страны Запада придумали бы что-то другое в качестве повода для дополнительных санкций в отношении России, если бы не возникла ситуация вокруг Алексея Навального.
"Я согласен с теми нашими политологами, которые убеждены, что не было бы Алексея Навального, придумали бы еще что-то в качестве повода для введения дополнительных санкций", — сказал Лавров.
Отравление Навального – о чем говорилось ранее:
- 14 сентября президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с лидером Франции Эммануэлем Макроном заявил, что голословные обвинения по делу Алексея Навального неуместны.
- 14 сентября президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным и сказал ему, что французские эксперты подтвердили отравление Навального Новичком.
- 14 сентября лаборатории Франции и Швеции подтвердили факт отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального веществом из группы Новичок.
- 14 сентября врачи клиники Шарите отключили Алексея Навального от аппарата искусственной вентиляции легких.
- 2 сентября в Кабмине Германии заявили, что лаборатория Бундесвера (вооружённые силы Федеративной Республики Германия) нашла в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы "Новичок".
- 22 августа Навального привезли в Берлин для лечения в клинике Шарите.
- 20 августа российский оппозиционер Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время авиаперелета из Москвы в Томск. Самолет экстренно посадили в Омске, политика госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ. Политик впал в кому.