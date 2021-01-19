Лавров оценил шансы на включение Карабаха в состав России и сделал заявление

По словам Сергея Лаврова, Россия поможет найти решение по Нагорному Карабаху, которое приведет к миру.
Москва не намерена запускать интеграционные процессы в отношении Нагорного Карабаха. Проблема данной территории должна решаться Арменией и Азербайджаном. Россия окажет содействие в поиске решения, на базе которого будет обеспечен мир в регионе.
Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии, сообщает информагентство ТАСС.
"Насчет экзотического предложения о том, чтобы включить Нагорный Карабах состав РФ. Вы знаете, как я понимаю, независимость Нагорного Карабаха никем не признана, в том числе и Республикой Армения. У нас таких мыслей даже близко нет", - сказал глава МИД России.
Также он добавил, что все вопросы, связанные с территорией Нагорного Карабаха, должны решаться Ереваном и Баку. Россия, в свою очередь, планирует принимать участие в решениях, направленных на установление мира в регионе.Читайте такжеТотальное влияние России: эксперт раскрыл планы Турции и Азербайджана по Карабаху
"Мы исходим из того, что все вопросы этого региона должны решаться между расположенными здесь странами, в первую очередь между Арменией и Азербайджаном. Мы будем готовы помогать поиску и нахождению такого решения, которое будет обеспечивать мир, стабильность, безопасность в этом регионе", - подчеркнул Сергей Лавров.
Война в Нагорном Карабахе
- Многолетний военный конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября 2020 года. Стороны обвинили друг друга в провокации, после чего Баку начал военную операцию, завершившуюся 9 ноября подписанием Ереваном, Баку и Москвой заявления о прекращении огня в регионе.
- Победу в войне одержал Азербайджан. Армянская сторона до конца года передала под контроль официального Баку Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы. На новой линии разграничения и вдоль Лачинского коридора, согласно указу президента РФ Владимира Путина, были размещены российские миротворцы.
- Российский президент Владимир Путин 17 декабря заявил, что Нагорный Карабах с точки зрения международного права является территорией Армении.