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Лавров оценил шансы на включение Карабаха в состав России и сделал заявление

19 января 2021, 03:40
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По словам Сергея Лаврова, Россия поможет найти решение по Нагорному Карабаху, которое приведет к миру.

Лавров
Россия не собирается присоединять Нагорный Карабах - Лавров / Reuters

Москва не намерена запускать интеграционные процессы в отношении Нагорного Карабаха. Проблема данной территории должна решаться Арменией и Азербайджаном. Россия окажет содействие в поиске решения, на базе которого будет обеспечен мир в регионе.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии, сообщает информагентство ТАСС.

"Насчет экзотического предложения о том, чтобы включить Нагорный Карабах состав РФ. Вы знаете, как я понимаю, независимость Нагорного Карабаха никем не признана, в том числе и Республикой Армения. У нас таких мыслей даже близко нет", - сказал глава МИД России.

Также он добавил, что все вопросы, связанные с территорией Нагорного Карабаха, должны решаться Ереваном и Баку. Россия, в свою очередь, планирует принимать участие в решениях, направленных на установление мира в регионе.Читайте такжеТотальное влияние России: эксперт раскрыл планы Турции и Азербайджана по Карабаху

"Мы исходим из того, что все вопросы этого региона должны решаться между расположенными здесь странами, в первую очередь между Арменией и Азербайджаном. Мы будем готовы помогать поиску и нахождению такого решения, которое будет обеспечивать мир, стабильность, безопасность в этом регионе", - подчеркнул Сергей Лавров.

Война в Нагорном Карабахе

новости России Нагорный Карабах МИД России Сергей Лавров
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