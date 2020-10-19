Лавров раскрыл планы России о переговорах с Баку и Ереваном по Карабаху

Для установления перемирия в Нагорном Карабахе нужно согласовать механизмы контроля над его соблюдением - Лавров / Reuters

В скором времени Москва, Баку и Ереван могут провести переговоры, в ходе которых будет согласован механизм, направленный на установление контроля над режимом прекращения огня в зоне конфликта в Нагорном Карабахе.

Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

По его словам, проблему несоблюдение сторонами конфликта режима перемирия можно решить при помощи создание специального механизма контроля.

"(Необходимо) создание механизма контроля за соблюдением режима прекращения огня. Над этим мы активно работаем, в том числе наше министерство обороны, прежде всего с коллегами из Азербайджана и Армении. Надеюсь, в самое ближайшее время будет согласован такой механизм", - сказал Лавров, добавив, что участники конфликта и другие международные игроки должны воздержаться от военной риторики.

Также он добавил, что в документах в рамках Минской группы ОБСЕ указывается призыв к Армении и Азербайджану не наносить военные удары по гражданским объектам.

"Это же подтверждено и в документе, который они согласовали 18 октября. Удары по гражданской инфраструктуре, населенным пунктам - это неприемлемо", - добавил глава российского МИД.Читайте такжеУ Путина отреагировали на ракетный удар Баку по территории Армении

Напоследок он подчеркнул, что страны-гаранты конфликта в Нагорном Карабахе должны убедить Армению и Азербайджан соблюдать перемирие, после чего можно будет запустить механизмы по стабилизации ситуации в регионе.

Позиция России по конфликту в Нагорном Карабахе