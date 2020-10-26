Лавров выступил против военного решения конфликта в Нагорном Карабахе

Лавров рассказал, как нужно решать конфликт в Карабахе / Reuters

Война за Нагорный Карабах не утихает. В то же время Москва выступает против силового решения нагорнокарабахского конфликта и призывает внешних "игроков" сделать все, чтобы не допустить дальнейшего раскручивания военного сценария, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Не скрываем, что не поддерживаем позицию о возможности и допустимости военного решения этой проблемы. Рассматривая оба народа, и армянский и азербайджанский, как дружественные и братские, мы не можем разделять подобные устремления", - отметил глава российского МИД в интервью Афинскому и Македонскому агентству новостей, его цитирует Российская газета.

По словам Лаврова, в пользу исключительно политического урегулирования конфликта высказались президенты России, США и Франции - лидеры стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, выступающей в качестве посредника.

Глава российского МИД напомнил, что на согласование совместного заявления Баку и Еревана, предусматривающего прекращение огня и возобновление максимально содержательного переговорного процесса, 10 октября потребовалось 11 часов. В консультациях принимали участие главы министерств иностранных дел РФ, Азербайджана, Армении, а также представители США и Франции.

"Призываем всех внешних "игроков" сделать все, чтобы не допустить дальнейшего раскручивания военного сценария, остудить эмоции сторон, активизировать работу по созданию условий для перезапуска мирного процесса", - заявил Лавров, и добавил, что Москва "убеждает турецких партнеров в целесообразности употребить свое влияние в интересах поддержки такой линии".

Война в Карабахе – о чем сообщалось ранее:

23 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил об освобождении от армянской оккупации еще 13 населенных пунктов в Нагорном Карабахе.

23 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян оценил возможность ввода российских "миротворцев" в Нагорный Карабах. По его словам, Армению устраивает такой сценарий.

19 октября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в скором времени Москва, Баку и Ереван могут провести переговоры, в ходе которых будет согласован механизм, направленный на установление контроля над режимом прекращения огня в зоне конфликта в Нагорном Карабахе.

Конфликт в Нагорном Карабахе – что важно знать:

Азербайджан и Армения находятся в состоянии военного конфликта из-за спора о принадлежности Нагорного Карабаха. В далеком 1991 году Нагорный Карабах, при поддержке Еревана, объявил о своем суверенитете и независимости от Азербайджана. Это стало причиной трехлетнего вооруженного конфликта.

В период вооруженного столкновения погибли более 30 тысяч человек.

Государства подписали Бишкекский протокол о перемирии и перевели конфликт в замороженное состояние. Однако время от времени между Ереваном и Баку происходят перестрелки.

Международное сообщество считает Нагорный Карабах территорией Азербайджана. Такой же позиции придерживается и официальный Киев.

27 сентября вооруженные силы Азербайджана напали на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику. Между силами Армении и Азербайджана начались ожесточенные бои.