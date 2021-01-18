Лавров заявил, что Telegram пытаются заблокировать на Западе

Глава Министерства иностранных дел России сделал громкое заявление о работе Telegram.
В понедельник, 18 января, глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ему известно о намерениях заблокировать приложение Telegram на Западе.
"Слышал, что Telegram хотят помешать предоставлять свои услуги, это будет интересно", - заявил Лавров в ходе пресс-конференции, его цитирует РИА Новости.
Отметим, после того, как сторонников президента США Дональда Трампа начали массово банить в социальных сетях Twitter и Facebook, а также из-за закрытия альтернативной социальной сети Parler, американцы начали массово переходить в мессенджер Telegram.
Приложение Павла Дурова с 6 по 12 января в США скачали около 545 тысяч раз, что почти в три раза больше, чем неделей ранее.
Telegram функционирует аналогично приложениям, таким как WhatsApp, позволяя общаться один на один и групповые чаты, но также позволяет общественным деятелям создавать "каналы" для трансляции подписчикам. До 200 000 человек могут присоединиться к общедоступным групповым чатам.
Соцсети и события в США – о чем сообщалось ранее:
- 10 января социальную сеть Parler удалили из магазина App Store. Такое решение приняла компания Apple на фоне беспорядков в Вашингтоне.
- 9 января в компании Google объявили о блокировке в своем магазине популярного среди сторонников Дональда Трампа приложения Parler.
- 9 января в компании Twitter приняли решение навсегда заблокировать личный аккаунт президента США Дональда Трампа. В его публикациях увидели "риск дальнейшего подстрекательства к насилию".
- Действующий президент США Дональд Трамп впервые публично признал свое поражение на выборах главы государства и заявил, что он не идет на второй президентский срок.
- 6 января в Вашингтоне во время заседания Конгресса США по вопросу утверждения итогов выборов президента, победу в которых одержал "демократ" Джо Байден, у Капитолия произошли беспорядки. Сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса и попытались устроить штурм.