Лавров заявил, что Telegram пытаются заблокировать на Западе

Лавров заявил, что Telegram хотят заблокировать на Западе / Reuters

В понедельник, 18 января, глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ему известно о намерениях заблокировать приложение Telegram на Западе.

"Слышал, что Telegram хотят помешать предоставлять свои услуги, это будет интересно", - заявил Лавров в ходе пресс-конференции, его цитирует РИА Новости.

Отметим, после того, как сторонников президента США Дональда Трампа начали массово банить в социальных сетях Twitter и Facebook, а также из-за закрытия альтернативной социальной сети Parler, американцы начали массово переходить в мессенджер Telegram.

Приложение Павла Дурова с 6 по 12 января в США скачали около 545 тысяч раз, что почти в три раза больше, чем неделей ранее.

Telegram функционирует аналогично приложениям, таким как WhatsApp, позволяя общаться один на один и групповые чаты, но также позволяет общественным деятелям создавать "каналы" для трансляции подписчикам. До 200 000 человек могут присоединиться к общедоступным групповым чатам.

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