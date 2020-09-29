Лечение коронавируса: во Франции обнаружили уникальную молекулу

Ученые Франции сделали уникальное открытие / УНИАН

Ученые Института Пастера, который расположен во Франции, начали исследовать молекулу, на основе которой возможно создание эффективных лекарств от коронавируса.

Как было сказано на странице Института в Twitter, в исследованиях примут участие 30 ученых, однако название молекулы пока специально держат в тайне.

"Исследователи обнаружили молекулу, эффективную против коронавируса. Следующий этап – клинические испытания, которые нуждаются в дополнительном финансировании", – отметили в сообщении.

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