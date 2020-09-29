Лечение коронавируса: во Франции обнаружили уникальную молекулу

Исследователи обнаружили молекулу, эффективную против коронавируса
Ученые Института Пастера, который расположен во Франции, начали исследовать молекулу, на основе которой возможно создание эффективных лекарств от коронавируса.
Как было сказано на странице Института в Twitter, в исследованиях примут участие 30 ученых, однако название молекулы пока специально держат в тайне.
"Исследователи обнаружили молекулу, эффективную против коронавируса. Следующий этап – клинические испытания, которые нуждаются в дополнительном финансировании", – отметили в сообщении.
Коронавирус в мире – о чем говорилось ранее:
- Отоларинголог Елена Козак рассказала о влиянии коронавируса на состояние пациента. По ее словам, во время заболевания COVID-19 определенный процент пациентов теряет чувство вкуса и запахов на долгое время, вплоть на несколько месяцев.
- Специалисты из Университета Дуйсбург-Есен в Германии заявили, что пожилые люди страдают от тяжелого течения COVID-19 из-за неправильной работы определенного типа иммунных клеток.
- Ученые выдвинули теорию о том, что ношение масок увеличивает шансы болеть коронавирусом бессимптомно. Согласно этой гипотезе, ношение маски для лица фактически снижает дозу инфекции и, следовательно, вирусную нагрузку, что приводит к бессимптомным или легким случаям.
Автор: Екатерина Трохимчук